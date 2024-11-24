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▲世界棒球12強冠軍賽，中華隊今晚對決日本隊，將力拼一級國際賽事最佳戰績。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強冠軍賽，日本隊派出讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征先發。（圖／記者葉政勳攝）

▲2024世界棒球12強賽，中華隊今晚6點，將在冠軍賽迎戰衛冕冠軍日本隊。（圖／NOWnews社群中心）

2024世界12強棒球賽，今（24）日晚間6時上演「台日冠軍戰」，，《NOWnews今日新聞》也將在台灣日本冠軍賽開打後，透過文字直播不斷更新，和球迷一起替中華隊加油。中華隊今天晚上要力拼一級國際賽事最佳戰績，世界12強棒球賽史，中華隊過去兩屆分別以第9名和第5名作收，上屆只差一步能擠進4強；世界棒球經典賽（WBC）部分，中華隊從未從小組賽出線，過去5屆分別以第12、14、8、14、17名作收，台灣21歲王牌投手林昱珉，。今年林昱珉是進入美國職棒的第3年，在響尾蛇2A出賽19場，取得3勝6敗、防禦率4.28的成績，之後升上3A出賽1場，5局僅被擊出4支安打失1分。日本隊先發投手則由讀賣巨人隊的戶鄉翔征擔綱，；不過戶鄉翔征絕對還是日本王牌投手，本季在日職不僅曾投出無安打比賽，整格賽季防禦率更是只有1.95，戰績12勝8敗，成績單相當鬼神。今晚台日冠軍賽，球迷可透過Hami Video電視館書輸入「1天體驗」的序號，用戶登入後，在設定處的「優惠兌換」輸入「2024win」，就能立即免費觀看24小時。⚾️一局上⚾️一局下📍中華隊📍日本隊