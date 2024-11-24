（更新時間11:50）2024世界12強棒球賽，今（24）日晚間6時上演「台日冠軍戰」，中華隊派出王牌林昱珉先發，日本隊先發投手則由戶鄉翔征掛帥，《NOWnews今日新聞》也將在台灣日本冠軍賽開打後，透過文字直播不斷更新，和球迷一起替中華隊加油。
中華隊今天晚上要力拼一級國際賽事最佳戰績，世界12強棒球賽史，中華隊過去兩屆分別以第9名和第5名作收，上屆只差一步能擠進4強；世界棒球經典賽（WBC）部分，中華隊從未從小組賽出線，過去5屆分別以第12、14、8、14、17名作收，本屆的12強將確定追平三大賽最佳成績，甚至有望刷新。
🟡台日冠軍賽先發投手分析
台灣21歲王牌投手林昱珉，12強預賽首戰對南韓主投4.2局，共被敲2支安打失2分，外帶3次三振和1次保送，率領中華隊以6比3拿下勝利。今年林昱珉是進入美國職棒的第3年，在響尾蛇2A出賽19場，取得3勝6敗、防禦率4.28的成績，之後升上3A出賽1場，5局僅被擊出4支安打失1分。
日本隊先發投手則由讀賣巨人隊的戶鄉翔征擔綱，預賽曾對上多明尼加先發，主投4局就送出6次三振，但也被打了5支安打，包含4支長打丟掉2分；不過戶鄉翔征絕對還是日本王牌投手，本季在日職不僅曾投出無安打比賽，整格賽季防禦率更是只有1.95，戰績12勝8敗，成績單相當鬼神。
⚾️2024世界12強棒球賽轉播資訊
今晚台日冠軍賽，球迷可透過Hami Video電視館書輸入「1天體驗」的序號，用戶登入後，在設定處的「優惠兌換」輸入「2024win」，就能立即免費觀看24小時。
📌世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📌世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台、Hami Video12強棒球1台
🟡台日冠軍賽文字直播（18:00開打後不斷更新）
⚾️一局上
⚾️一局下
🟡台日冠軍賽先發陣容（稍晚公佈）
📍中華隊
📍日本隊
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🟡台日冠軍賽先發投手分析
台灣21歲王牌投手林昱珉，12強預賽首戰對南韓主投4.2局，共被敲2支安打失2分，外帶3次三振和1次保送，率領中華隊以6比3拿下勝利。今年林昱珉是進入美國職棒的第3年，在響尾蛇2A出賽19場，取得3勝6敗、防禦率4.28的成績，之後升上3A出賽1場，5局僅被擊出4支安打失1分。
日本隊先發投手則由讀賣巨人隊的戶鄉翔征擔綱，預賽曾對上多明尼加先發，主投4局就送出6次三振，但也被打了5支安打，包含4支長打丟掉2分；不過戶鄉翔征絕對還是日本王牌投手，本季在日職不僅曾投出無安打比賽，整格賽季防禦率更是只有1.95，戰績12勝8敗，成績單相當鬼神。
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