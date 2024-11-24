林家正棒打戶鄉翔征！世界12強錦標賽迎來最後一戰，中華隊今（24）日在冠軍戰交手日本隊，進行本屆賽會第3次的「台日大戰」。比賽前4局上演投手大戰，中華隊遲遲無法突破讀賣巨人王牌戶鄉翔征，直到5局上首名打者林家正，抓準紅中直球，一棒敲出中外野全壘打，突破比賽僵局，讓中華隊先馳得點，同時也是全隊第9位開轟的球員。
先發王牌對決 林家正首轟出爐
本場比賽，中華隊、日本隊都派出王牌先發，雙方前4局雖然互有攻勢，但都沒有分數進帳。巨人隊王牌戶鄉翔征在前4局就飆出5次三振，不過在5局上面對捕手林家正時，1顆紅中直球遭到狙擊，一棒敲出右外野方向的全壘打，讓全場台灣球迷瘋狂。此外，日本在國際賽的27連勝紀錄也亮起紅燈。
這發陽春砲不僅是林家正在12強賽的首轟，同時也成為中華隊第9位開轟的球員，前8人分別是陳晨威、陳傑憲、江坤宇、戴培峰、林立、吉力吉撈.鞏冠、潘傑楷以及林安可，可以說是全隊皆有長打火力輸出。
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本場比賽，中華隊、日本隊都派出王牌先發，雙方前4局雖然互有攻勢，但都沒有分數進帳。巨人隊王牌戶鄉翔征在前4局就飆出5次三振，不過在5局上面對捕手林家正時，1顆紅中直球遭到狙擊，一棒敲出右外野方向的全壘打，讓全場台灣球迷瘋狂。此外，日本在國際賽的27連勝紀錄也亮起紅燈。
這發陽春砲不僅是林家正在12強賽的首轟，同時也成為中華隊第9位開轟的球員，前8人分別是陳晨威、陳傑憲、江坤宇、戴培峰、林立、吉力吉撈.鞏冠、潘傑楷以及林安可，可以說是全隊皆有長打火力輸出。
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