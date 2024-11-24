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▲2024世界12強棒球賽，今（24）日晚間6時上演「台日冠軍戰」，中華隊捕手林家正敲出陽春砲。（圖／記者葉政勳攝）

林家正棒打戶鄉翔征！世界12強錦標賽迎來最後一戰，中華隊今（24）日在冠軍戰交手日本隊，進行本屆賽會第3次的「台日大戰」。本場比賽，中華隊、日本隊都派出王牌先發，雙方前4局雖然互有攻勢，但都沒有分數進帳。這發陽春砲不僅是林家正在12強賽的首轟，同時也成為中華隊第9位開轟的球員，