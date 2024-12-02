中職統一獅隊長陳傑憲帶領中華隊在12強賽奪冠後，人氣水漲船高，不僅是因為球打得好，更是因為陳傑憲愛家愛老婆的暖男形象。陳傑憲日前受訪時就透露過，他和老婆綺綺的緣分始於宮廟師兄介紹，一開始還被綺綺的哥哥擋下來，綺綺也笑說好險陳傑憲後來有私下傳訊息給她，不然兩人真的沒有任何交集，會變成兩條不相干的平行線，冥冥中注定的緣分也讓夫妻二人更珍惜彼此。
陳傑憲夫妻緣分靠宮廟牽線！差點被大舅子破壞
陳傑憲被封為「老公典範」，背後更少不了老婆綺綺的付出，綺綺雖然當過中信兄弟啦啦隊員，但陳傑憲透露兩人並非在球場上認識。陳傑憲表示多年前他到一間宮廟拜拜，廟裡師兄說想介紹一個「跟他很合的女生」給他認識，隨後就打電話視訊綺綺的哥哥，但哥哥不同意，認為妹妹不想找球員交往，就幫綺綺擋了下來。
陳傑憲說他事後等到綺綺退出啦啦隊，才傳訊息跟綺綺聊天，分享這個故事，兩人也因此進一步變成朋友，熱絡起來。據《TVBS》報導，陳傑憲近日北上錄影，綺綺愛相隨陪伴，她也回憶起當時認識陳傑憲的過程，笑說一開始真的被哥哥擋了下來，她完全沒聽說過此事，如果陳傑憲後來沒傳訊息給她，兩人可能也不會認識，更不會走到今天。
後來陳傑憲在2018年經歷家人相繼過世的低潮，他說好在有綺綺的陪伴，才讓他走出負面情緒，所以兩人交往3年後，2021年在陳傑憲生日這天，他們正式登記結婚。綺綺也先後為陳傑憲生下兩個小孩，不變的是兩人依然非常恩愛，彼此IG上都經常出現對方身影，綺綺笑說這是他們本來就一直會做的事，而非奪冠後才刻意放閃。
球場找老婆是誤會！陳傑憲被封「老公典範」反道歉了
談到球場找老婆事件，陳傑憲表示當時是因為經紀人先叫他，他才反問對方：「啊我老婆勒？」不是故意在球場大吼大叫。綺綺則笑說當時她帶著小孩已經被指引去別的通道，要下去球場跟陳傑憲拍照，所以完全沒有聽到陳傑憲在叫她，意外促成「名場面」。
面對自己被封為「老公典範」的情況，陳傑憲也謙虛道歉：「對不起啦全台灣的很多男生，我害了你們，不好意思。」他笑說是綺綺做球給他，他才有了好人夫的形象，陳傑憲更自嘲的說：「我沒那麼好啦」，謙遜模樣反倒更圈粉了。
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陳傑憲被封為「老公典範」，背後更少不了老婆綺綺的付出，綺綺雖然當過中信兄弟啦啦隊員，但陳傑憲透露兩人並非在球場上認識。陳傑憲表示多年前他到一間宮廟拜拜，廟裡師兄說想介紹一個「跟他很合的女生」給他認識，隨後就打電話視訊綺綺的哥哥，但哥哥不同意，認為妹妹不想找球員交往，就幫綺綺擋了下來。
陳傑憲說他事後等到綺綺退出啦啦隊，才傳訊息跟綺綺聊天，分享這個故事，兩人也因此進一步變成朋友，熱絡起來。據《TVBS》報導，陳傑憲近日北上錄影，綺綺愛相隨陪伴，她也回憶起當時認識陳傑憲的過程，笑說一開始真的被哥哥擋了下來，她完全沒聽說過此事，如果陳傑憲後來沒傳訊息給她，兩人可能也不會認識，更不會走到今天。
後來陳傑憲在2018年經歷家人相繼過世的低潮，他說好在有綺綺的陪伴，才讓他走出負面情緒，所以兩人交往3年後，2021年在陳傑憲生日這天，他們正式登記結婚。綺綺也先後為陳傑憲生下兩個小孩，不變的是兩人依然非常恩愛，彼此IG上都經常出現對方身影，綺綺笑說這是他們本來就一直會做的事，而非奪冠後才刻意放閃。
球場找老婆是誤會！陳傑憲被封「老公典範」反道歉了
談到球場找老婆事件，陳傑憲表示當時是因為經紀人先叫他，他才反問對方：「啊我老婆勒？」不是故意在球場大吼大叫。綺綺則笑說當時她帶著小孩已經被指引去別的通道，要下去球場跟陳傑憲拍照，所以完全沒有聽到陳傑憲在叫她，意外促成「名場面」。
面對自己被封為「老公典範」的情況，陳傑憲也謙虛道歉：「對不起啦全台灣的很多男生，我害了你們，不好意思。」他笑說是綺綺做球給他，他才有了好人夫的形象，陳傑憲更自嘲的說：「我沒那麼好啦」，謙遜模樣反倒更圈粉了。
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