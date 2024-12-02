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職場霸凌事件持續延燒，有如先前「Me Too」性騷案不斷蔓延，再加上天氣轉變，很容易讓人情緒低落，引起憂鬱症或躁鬱症，大甲李綜合醫院身心科主治醫師彭祈龍提醒，民眾遇上職場霸凌，除了尋求正常申訴管道外，也可以靠運動、唱歌、旅遊等自己的興趣紓壓，如果心情低落、失眠持續一至兩個禮拜，就該求助身心科協助。彭祈龍表示，職場上若被霸凌可以尋求公司內部正常體制申訴，還能對外透過勞工局，但是，如果已經影響到自己的情緒、身心狀態，壓力很大每天都不想上班，最好的方式就是用自己喜歡的方式紓壓，他建議可以唱歌或運動。根據研究，每天有定期運動的人，焦躁跟憂鬱症狀會降低很多，萬一都沒改善，症狀持續一到兩週，就一定要就醫。彭祈龍說，在臨床上也會使用娛樂的方式治療精神障礙患者，由於患者身體功能缺損，沒有辦法從事很複雜的活動，因此，會用基礎的娛樂方式治療。李綜合醫療社團法人體系的美德精神醫院，上週六，特地舉辦第一屆「順安盃歌唱比賽」，讓院內的精障病友當選手。「唱歌是一種紓壓與治療的方式。」彭祈龍指出，患者透過唱歌、表演的模式，藉由活動獲得更多掌聲的關注，對患者心理有支持作用，也能讓患者覺得自己有唱歌的才藝，在臨床上有治療的意義。因此，若萬一不幸職場上被霸凌，透過唱歌吶喊、嘶吼，把內心的壓力釋放出來，也是很不錯的紓壓。彭祈龍說，遇上職場霸凌若沒有管道紓壓而壓抑過久，最常見的症狀就是焦慮，包括情緒突然很緊張或出現心悸，有時會一直鑽牛角尖想同樣的事情，導致失眠，如果出現低落、有負面想自殺的念頭，一定要就醫，建議能找信任的朋友、同事與親友傾訴，不要把壓力一直悶在心中。目前正值季節轉換，彭祈龍表示，部分的人會有「季節性情緒失調」，出現憂鬱症或焦慮症，萬一低落的情緒持續超過兩個禮拜，失眠無法入睡，或行為突然有改變，親友如果有發現，就要主動多關心，也建議患者到醫院就醫。如果受霸凌導致壓力過大，影響到日常生活，一定要溝通、反應，適時地把真相說出，尋求紓壓或申訴管道，才能避免壓力過大失眠、罹患精神疾病。