我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈靜雯（右）和王偉忠（左）暢聊婚姻事。（圖／翻攝自YouTube 中廣流行網）

▲賈靜雯50歲生日，老公修杰楷精心替她慶生，一家幸福甜蜜。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

暢聊出道甘苦談，其中聊到她的婚姻，過去曾和孫志浩有過5年婚姻，離婚時鬧得相當不愉快，還經歷了官司，不過後來賈靜雯嫁給小9歲修杰楷，現在過得幸福甜蜜，王偉忠直接在節目上說「賈靜雯妳太lucky，結過婚有孩子，又碰到一個這麼好的人」，賈靜雯仰頭大笑，只說了一個字「懂」，高EQ面對流言蜚語，也解釋和修杰楷個性互補的地方，獲得許多粉絲讚賞。王偉忠是戲劇《飯糰之家》的監製，當時他因為這部戲認識修杰楷，對他的印象是：「這小伙子也太帥，個性很好的男生。」雖然後來沒什麼聯絡，但自從賈靜雯和修杰楷交往、結婚，王偉忠也聽到很多話，他直接對賈靜雯說：「有些朋友說，賈靜雯妳太幸運！說比較難聽一點，結過婚有孩子又碰到一個這麼nice的人，妳怎麼形容這個男人？」賈靜雯只笑笑說說：「懂。」賈靜雯接著解釋：「他其實很貼心，他有個老靈魂，所有朋友都說他是教官，他是很一板一眼，把眼前的事情顧好，我是天馬行空的，常常會變得很混亂，他是會抓妳回來，讓妳不要跑太遠，先把眼前的做完，再去做夢，我們算滿互補的。」自己親自走一遭後，賈靜雯也說，以後要跟女兒說不要急著結婚。