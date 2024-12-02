歲末年終迎接雙12購物節，肯德基率先宣布「6款買一送一」大優惠，炸雞蛋撻個人餐才99元、開吃「12蛋撻＋8雞塊」也只要359元，12月3日至12月16日連續14天瘋狂下殺5折起，划算優惠碼一次整理告訴你。
📌肯德基雙12「買一送一」優惠！外送＋預定快取也「買一送一」
◾️「買一送一」
優惠碼「40634」冰心蛋撻風味冰淇淋「買一送一」59元
優惠碼「40457」4塊上校雞塊「買一送一」49元
優惠碼「40596」香酥脆薯(小)「買一送一」36元
◾️外送＋預定快取也「買一送一」
優惠碼「50438」魷魚圈圈「買一送一」59元
優惠碼「50446」雙色轉轉球「買一送一」55元
◾️PK雙饗卡APP限定「買一送一」
優惠碼「40626」8塊上校雞塊「買一送一」98元
📌炸雞蛋撻個人餐99元！「12蛋撻＋8雞塊」只要359元
優惠碼「40632」開吃「原味蛋撻 x 12＋8塊上校雞塊」359元
◾️個人獨享餐
優惠碼「40637」：「咔啦脆雞＋原味蛋撻＋百事可樂(小)」99元
優惠碼「40635」：「咔啦脆雞＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小)」109元
優惠碼「40632」：「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」111元
◾️雙人分享餐（12月3日至12月9日）
優惠碼「40592」：「咔啦脆雞 x 5＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻 x 2＋冰檸檬紅茶(小) x 2」特價299元（原價550元）
另外，漢堡王則開吃華堡超值套餐64折起優惠，「華堡＋安格斯牛堡」特價199元、「華堡 x 2＋雞塊 x 4＋小薯＋飲料 x 2」特價259元、官網獨家「華堡＋安格斯牛堡＋雞塊 x 4＋小薯＋飲料 x 2」特價259元。
再分享即日起至12月31日，漢堡王「歲末犒賞優惠券」開吃薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起；銅板點心組也是69元起。提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。
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◾️「買一送一」
優惠碼「40634」冰心蛋撻風味冰淇淋「買一送一」59元
優惠碼「40457」4塊上校雞塊「買一送一」49元
優惠碼「40596」香酥脆薯(小)「買一送一」36元
◾️外送＋預定快取也「買一送一」
優惠碼「50438」魷魚圈圈「買一送一」59元
優惠碼「50446」雙色轉轉球「買一送一」55元
◾️PK雙饗卡APP限定「買一送一」
優惠碼「40626」8塊上校雞塊「買一送一」98元
📌炸雞蛋撻個人餐99元！「12蛋撻＋8雞塊」只要359元
優惠碼「40632」開吃「原味蛋撻 x 12＋8塊上校雞塊」359元
◾️個人獨享餐
優惠碼「40637」：「咔啦脆雞＋原味蛋撻＋百事可樂(小)」99元
優惠碼「40635」：「咔啦脆雞＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小)」109元
優惠碼「40632」：「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」111元
◾️雙人分享餐（12月3日至12月9日）
優惠碼「40592」：「咔啦脆雞 x 5＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻 x 2＋冰檸檬紅茶(小) x 2」特價299元（原價550元）
另外，漢堡王則開吃華堡超值套餐64折起優惠，「華堡＋安格斯牛堡」特價199元、「華堡 x 2＋雞塊 x 4＋小薯＋飲料 x 2」特價259元、官網獨家「華堡＋安格斯牛堡＋雞塊 x 4＋小薯＋飲料 x 2」特價259元。
再分享即日起至12月31日，漢堡王「歲末犒賞優惠券」開吃薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起；銅板點心組也是69元起。提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。