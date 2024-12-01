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▲麥當勞APP12月優惠券超多，繼續吃買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

▲繼光香香雞買一送一！買大份香香炸雞送中份兌換券。（圖／香繼光提供）

▲三商炸雞「6塊炸雞233元」！加碼「買一送一桶」。（圖／三商餐飲提供）

▲必勝客「大披薩199元」優惠最後2天。（圖／記者蕭涵云攝）

▲達美樂大披薩「買1送2」免費喝大可樂。（圖／翻攝自達美樂FB）

▲肯德基「7塊炸雞299元」隱藏優惠買法分享！蛋撻「買6送2」。（圖／品牌提供）

▲漢堡王歲末犒賞優惠券，開吃「加1元多一件」、「1+1自由配」69元等優好康組合。（圖／漢堡王提供）

12月1日開吃全新7大速食優惠！麥當勞、繼光香香雞、三商炸雞都「買一送一」，必勝客大披薩199元、達美樂「買1送2」，肯德基7塊炸雞299元、蛋撻「買6送2」，漢堡王雙堡199元起、還有「加1元多一件」，好康買法一次整理告訴你。麥當勞APP全球版登台週年慶優惠， 第一波12月1日最後一天，單點大薯、4塊麥克雞塊（原味/椒麻辣味）、勁辣香雞翅、中杯可樂等10款商品都「買一送一」，買超值全餐「免費送小杯玉米湯」、買麥脆雞腿分享盒「現折50元」等第二波即日起至12月10日，還有單點大薯、4塊原味麥克雞塊、薯餅都能「買一送一」，買20塊、30塊原味麥克雞塊分享餐、或雞塊雞腿分享餐都能「免費送6塊原味麥克雞塊」。即日起至2025年1月14日，麥當勞還限期推出內含麥香雞 / 麥香魚搭配中薯及38元冷 / 熱飲，現省37元起；內含麥香雞 / 麥香魚搭配4塊原味麥克雞塊、中薯及38元冷 / 熱飲，現省55元起。麥當勞法點（原味可頌、巧克力榛果可頌、肉桂捲），也將自11月20日起進駐早餐主餐菜單。繼光香香雞51週年慶，從11月28日至12月8日連續兩週四五六日，於全台全門市推出「買一送一」活動。活動期間，凡至全台繼光香香雞門市購買大份香香炸雞，即可獲得中份香香炸雞兌換券乙張，活動兌換券有效期限自2024年12月9日至2025年1月5日。憑「51週年慶兌換券」回流的顧客，再享雙重優惠，將中份香香炸雞升級為包含大份香香炸雞與蒜脆杏鮑菇的「2號套餐」只要加價109元（原價125元）；「蒜脆杏鮑菇」與「墨魚甜不辣（海苔口味）」組合優惠價只要99元（原價145元）。將中份香香炸雞升級為大份香香炸雞並點購12月即將推出的新品「掌中寶」及新品「卡滋脆餅」可享加購優惠價。三商炸雞掛牌改名優惠還沒吃完，即日起至12月18日，爽吃「6塊炸雞桶(原味脆皮/辣味義式)」特價233元（原價348元），3腿3排換算一塊只要39元；約500g的「香酥雞柳桶」也特價233元（原價350元）。竟然還加碼「買一送一桶」超值優惠，買「6塊炸雞桶」就送「香酥雞柳桶」特價399元（原價698元）。必勝客歡慶中華隊必勝奪冠軍「尖叫自由點」優惠最後2天，全台即日起至12月2日，​優惠碼：單點「5款大披薩199元」起，包括夏威夷 / 雙層美式臘腸 / 四小福 / 日式照燒雞 / 黃金咖哩海鮮；還可＋40元可升級5款口味：BBQ黃金嫩雞 / 雙拼披薩-BBQ黃金嫩雞+四小福 / 熱帶鳳梨海鮮總匯 / 雙拼披薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 海陸總動員。優惠碼：單點「8款大披薩299元」，包括炙燒明太子嫩雞 / 和風章魚燒 / 海鮮 / 超級總匯 / 彩蔬鮮菇 / 鐵板雙牛 / 韓式泡菜燒肉 / 哈辣墨西哥。達美樂開吃大披薩「買1送2」限定狂歡優惠，今12月1日最後一天，外帶買「大披薩」送「大披薩」再「送大可樂」，而且披薩可是「全口味任選」好大方；還有跨界聯名起家雞的「韓風半半披薩」即將完售，要吃要快。肯德基「7塊炸雞299元」隱藏買法又來報到，輸入隱藏優惠代碼「40599」，就能爽吃「7塊炸雞299元」，將近下殺62折！換算「一塊炸雞43元」無痛入手。可先使用APP預訂快取，就能減少現場排隊時間；每次優惠指定店家都不一樣，先往下查詢再訂購喔。優惠券僅適用於：高雄站前、台南成大、新莊輔大、台中站前、西屯家樂福、五股成泰、桃園南平、台中福星、桃園萬壽、台中文心二、台中文心三、台中公益、新北鶯歌、台北東湖三、宜蘭礁溪、台中崇德、桃園台茂三、新竹湖口、桃園高鐵數位旗艦、台中中清、彰化花壇、高雄鼎中、屏東東港、台中東海、內湖金龍、高雄瑞隆、北投中央、中和景安、斗六民生二餐廳使用。現在蛋撻還有「買6送2」優惠，可以選擇「買6入原味蛋撻禮盒送2顆原味蛋撻」或「6入原味蛋撻禮盒送2顆胡椒餅蛋撻」都是220元，好划算。漢堡王開吃華堡超值套餐64折起優惠，「華堡＋安格斯牛堡」特價199元、「華堡 x 2＋雞塊 x 4＋小薯＋飲料 x 2」特價259元、官網獨家「華堡＋安格斯牛堡＋雞塊 x 4＋小薯＋飲料 x 2」特價259元。漢堡王「歲末犒賞優惠券」即日起至12月31日，開吃薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起；銅板點心組也是69元起。提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。