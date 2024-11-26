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▲必勝客大披薩「買1送2」爽喝1.25L可樂。（圖／記者蕭涵云攝）

▲繼光香香雞「買大送中」。（圖／提供）

▲肯德基再吃「6炸雞＋6蛋撻」333元！咔啦雞腿堡「加10元多一顆」。（圖／記者蕭涵云攝）

棒球英雄大遊行，掀起6大速食優惠戰開打！麥當勞買一送一，必勝客、達美樂「買1送2」，繼光香香雞「買大送中」，肯德基「6炸雞＋6蛋撻」333元、咔啦雞腿堡「加10元多一顆」，21Plus：買21香草烤半雞「免費送21香草烤雞腿」一次整理。適逢麥當勞APP全球版登台週年慶優惠， 第一波11月18日至12月1日連續兩週，麥當勞APP會員每週都能拿到超過20張優惠券！爽吃大薯、4塊麥克雞塊（原味/椒麻辣味）、薯餅等10樣商品；還有麥脆雞腿 / 四塊原味麥克雞塊 / 小薯等優惠，最多可省2,772元。第二波12月2日至12月15日連續兩週，消費一元就累積一點的M Point，兌換菜單新增大麥克、勁辣雞腿堡、原味 / 辣味麥脆雞腿等人氣套餐供選擇（主餐搭配中薯＋中可）；活動期間內更只要一半點數（1800 M Point）就能兌換，相當於點數折半超值優惠。即日起至2025年1月14日，麥當勞還限期推出內含麥香雞 / 麥香魚搭配中薯及38元冷 / 熱飲，現省37元起；內含麥香雞 / 麥香魚搭配4塊原味麥克雞塊、中薯及38元冷 / 熱飲，現省55元起。麥當勞法點（原味可頌、巧克力榛果可頌、肉桂捲），也將自11月20日起進駐早餐主餐菜單。必勝客挺中華隊，開吃「紅不讓肉圓披薩」、「12強必勝餐」、「必勝御守套餐」。歡慶中華隊前進東京巨蛋，當然要吃最划算的大披薩「買1送2」優惠，11月27日最後一天，只要點購「披薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠方案或多種披薩套餐，限時特惠加碼再贈「1.25L可樂」一瓶。達美樂35週年狂賀中華隊晉級前進東京！歡慶勝利開吃大披薩「買1送2」限定狂歡優惠，即日起至12月1日，外帶買「大披薩」送「大披薩」再「送大可樂」，而且披薩可是「全口味任選」好大方；還有跨界聯名起家雞的「韓風半半披薩」即將完售，要吃要快。本屆賽事的主要贊助廠商繼光香香雞，狂賀中華隊世棒12強錦標賽奪冠，繼光香香雞開吃「豪華海陸三拼餐」特價308元（原價350元）限時88折優惠。即日起更推出聯名週邊六折起優惠，於繼光香香雞任一門市消費即可以1100元，購買CASETiFY 聯名磁吸行動電源特價1200元（原價1699元）：1,200元購買CASETiFY 聯名 iPhone15 Pro、iPhone16 Pro手機殼（原價1,999元），數量有限，售完為止。◾️即日起至11月30日，爽吃「6炸雞＋6蛋撻」333元！咔啦雞腿堡「加10元多一顆」，優惠碼一次整理如下：優惠碼：開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」優惠價333元，下殺48折優惠碼：買咔啦雞腿堡「加10元多一顆」，「咔啦雞腿堡 x 2」優惠價125元，超狂54折；換算下來，平均一顆咔啦雞腿堡只要63元，有夠划算。21Plus同步慶冠軍，即日起至11月30日，凡購買21香草烤半雞即「贈送21香草烤雞腿」;購買21香草烤雞腿即「贈送香脆炸雞」；還再加贈10% OPENPOINT點數。