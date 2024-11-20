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▲麥當勞地瓜球今開賣，6顆49元、套餐加購39元。斷面秀看得出來層次豐富。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞也一次開賣4款全新沙拉；但「凱撒辣脆雞沙拉」與「義式烤雞沙拉」2款停售。（圖／麥當勞提供）

超值全餐：16項主餐調升3元 ，6塊麥克雞塊調升2元、麥脆雞腿每塊調升3元（一份主餐為兩塊）；配餐價格維持不變。

，6塊麥克雞塊調升2元、麥脆雞腿每塊調升3元（一份主餐為兩塊）；配餐價格維持不變。 早餐：14項主餐調升2元 ，4項配餐價格維持不變。（全日好食系列主餐價格，依超值全餐主餐價格為準）

，4項配餐價格維持不變。（全日好食系列主餐價格，依超值全餐主餐價格為準） 點心類 ： 9項點心調升2-3元 ，包括麥克雞塊(4塊)、玉米湯(小)、蛋捲冰淇淋(大)、蘋果派調升2元；麥脆雞腿(1塊)、漢堡/吉事漢堡調升3元；其餘中薯、蛋捲冰淇淋等13項產品價格維持不變。

： ，包括麥克雞塊(4塊)、玉米湯(小)、蛋捲冰淇淋(大)、蘋果派調升2元；麥脆雞腿(1塊)、漢堡/吉事漢堡調升3元；其餘中薯、蛋捲冰淇淋等13項產品價格維持不變。 飲料類：13項$41(含)以上飲品調升2元 ；套餐飲料升級經典美式咖啡，價格維持不變。

；套餐飲料升級經典美式咖啡，價格維持不變。 法點自由配：買任一法點搭配McCafé飲品，調降6-8元，現折16元起。

▲一圖看懂麥當勞漲價範圍。2024麥當勞價格調整表，平均調幅2.4%。（圖／台灣麥當勞提供）

▲麥當勞「買一送一」最新優惠券，APP週年慶大放送。（圖／麥當勞提供）

▲摩斯「牛肝蕈火雞堡」95元。（圖／摩斯漢堡提供）

▲摩斯漢堡新推出「MOS Café好朋友系列」台灣瀕危動物兩用帆布袋及絨毛吊飾盲盒等週邊商品。（圖／摩斯漢堡提供）

麥當勞地瓜球今（20）日開賣，6顆49元、套餐加購39元。即日起麥當勞漲價，一圖看懂16款主餐、早餐「最多貴3元」，「凱撒辣脆雞沙拉」與「義式烤雞沙拉」2產品停售；麥當勞買一送一最新優惠券也一次整理。另外，摩斯漢堡也有全新商品開賣，「MOS Café好朋友系列」台灣瀕危動物造型的限量週邊好萌。麥當勞今開賣全新點心「五七地瓜球」，選用台農57號地瓜製成，吃得到外酥內Q口感、中間還有地瓜泥內餡！每份6顆單點49元、套餐加購39元，11月20日開賣，數量有限、售完為止。麥當勞更一次推出4款全新沙拉，包括「藜麥辣脆雞沙拉」、「藜麥烤雞沙拉」、「藜麥鱈魚沙拉」與「藜麥沙拉」4種主餐選擇，吃得到原葉生菜、牛番茄、玉米粒，及超級食物藜麥與毛豆，11月20日起供應109元起；不過台灣麥當勞今天漲價！11月20日起部分產品價格調整，超值全餐16項主餐調升3元、早餐14項主餐調升2元、9項點心調升2-3元、13款飲料調升2元等；1+1=$50/$69、得來速VIP卡、甜心卡買A送B、麥當勞APP麥粉週週樂等優惠不變，平均調幅2.4%，一圖看懂價格變化。即日起還有麥當勞APP全球版登台週年慶優惠， 第一波11月18日至12月1日連續兩週，麥當勞APP會員每週都能拿到超過20張優惠券！爽吃大薯、4塊麥克雞塊（原味/椒麻辣味）、薯餅等10樣商品；還有麥脆雞腿 / 四塊原味麥克雞塊 / 小薯等優惠，最多省下2,772元。第二波12月2日至12月15日連續兩週，消費一元就累積一點的M Point，兌換菜單新增大麥克、勁辣雞腿堡、原味 / 辣味麥脆雞腿等人氣套餐供選擇（主餐搭配中薯＋中可）；活動期間內更只要一半點數（1800 M Point）就能兌換，相當於點數折半超值優惠。即日起至2025年1月14日，麥當勞還限期推出內含麥香雞 / 麥香魚搭配中薯及38元冷 / 熱飲，現省37元起；內含麥香雞 / 麥香魚搭配4塊原味麥克雞塊、中薯及38元冷 / 熱飲，現省55元起。麥當勞法點（原味可頌、巧克力榛果可頌、肉桂捲），也將自11月20日起進駐早餐主餐菜單。摩斯漢堡早餐也有兩顆新漢堡開賣，以傳統經典小吃「刈包」為構思的「松露歐姆蛋福堡」，有著可愛貝殼造型刈包，夾起軟嫩歐姆蛋、新鮮蕃茄片，搭配特調義大利松露起司醬、爽口生菜；「柚香胡麻豬排堡」則在金黃酥脆的豬排上淋入柚香胡麻醬，搭配新鮮萵苣及牛蕃茄。還有蔓越莓石榴蒟蒻、黑芝麻拿鐵咖啡、黑芝麻奶茶新款飲品開喝。即日起至11月30日，凡消費MOS Café系列飲品，將商品拍照上傳Facebook或Instagram，標記#來MOS喝咖啡愛地球，即可抽「MOS Café好朋友系列」限量週邊，有機會獲得6款台灣瀕危動物造型的兩用帆布袋及絨毛吊飾盲盒。