台灣麥當勞宣布11月20日凌晨零時開始漲價！同時宣布麥當勞APP全球版登台滿週年，即日起分為兩波段、推出為期一個月的週年慶優惠回饋。大薯、4塊麥克雞塊、薯餅等10款商品「買一送一」，購買指定套餐「免費送麥脆雞腿」等餐點。
麥當勞將自11月20日凌晨零時漲價！業者公告：「台灣麥當勞考量整體營運策略，將自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格，早餐、超值全餐之主餐，及部分點心飲料，單點價格調升2-3元」，平均調幅2.4%；這已經是麥當勞連續7年喊漲。
同時慶祝麥當勞APP全球版登台，11月18日起週年慶優惠開跑， 將推出為期一個月、共兩波段回饋。第一波11月18日至12月1日連續兩週，麥當勞APP會員每週都能拿到超過20張優惠券！爽吃大薯、4塊麥克雞塊（原味/椒麻辣味）、薯餅等10樣商品「買一送一」；還有「購買指定餐組就送」麥脆雞腿 / 四塊原味麥克雞塊 / 小薯等優惠，最多省下2,772元。
第二波12月2日至12月15日連續兩週，消費一元就累積一點的M Point，兌換菜單新增大麥克、勁辣雞腿堡、原味 / 辣味麥脆雞腿等人氣套餐供選擇（主餐搭配中薯＋中可）；活動期間內更只要一半點數（1800 M Point）就能兌換，相當於點數折半超值優惠。
而麥當勞經典的「1+1=50元 / 69元」、買A送B的「甜心卡」、「得來速VIP卡」加價10元可享小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋乙份3選1、「麥當勞APP」等超值優惠不變，未受漲價影響。
另外，漢堡王即日起至11月21日也有優惠，爽吃「10塊雞塊＋6塊雞塊」99元、「經典脆雞堡＋單犇牛肉堡」也99元，「大份＋小份」同款副食59元有洋蔥圈、薯條、辣薯球可選，還有「火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡」111元、「原味華堡＋辣味華堡」189元、「雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡」199元。
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同時慶祝麥當勞APP全球版登台，11月18日起週年慶優惠開跑， 將推出為期一個月、共兩波段回饋。第一波11月18日至12月1日連續兩週，麥當勞APP會員每週都能拿到超過20張優惠券！爽吃大薯、4塊麥克雞塊（原味/椒麻辣味）、薯餅等10樣商品「買一送一」；還有「購買指定餐組就送」麥脆雞腿 / 四塊原味麥克雞塊 / 小薯等優惠，最多省下2,772元。
第二波12月2日至12月15日連續兩週，消費一元就累積一點的M Point，兌換菜單新增大麥克、勁辣雞腿堡、原味 / 辣味麥脆雞腿等人氣套餐供選擇（主餐搭配中薯＋中可）；活動期間內更只要一半點數（1800 M Point）就能兌換，相當於點數折半超值優惠。
而麥當勞經典的「1+1=50元 / 69元」、買A送B的「甜心卡」、「得來速VIP卡」加價10元可享小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋乙份3選1、「麥當勞APP」等超值優惠不變，未受漲價影響。
另外，漢堡王即日起至11月21日也有優惠，爽吃「10塊雞塊＋6塊雞塊」99元、「經典脆雞堡＋單犇牛肉堡」也99元，「大份＋小份」同款副食59元有洋蔥圈、薯條、辣薯球可選，還有「火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡」111元、「原味華堡＋辣味華堡」189元、「雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡」199元。