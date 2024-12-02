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▲六都近年前11個月累計買賣移轉量。（圖／台灣房屋提供）

▲六都2024年11月買賣移轉量。（圖／台灣房屋提供）

六都今年11月的買賣移轉棟數已揭曉，分別為台北1977棟，月減12.3%，年減19%；新北4427棟，月增1.5%，年減26.7%；桃園3906棟，月增6.8%，年減0.6%；台中4391棟，月增6.9%，年增2.1%；台南1906棟，月減16.6%，年減40.4%；高雄3217棟，月增8.1%，年減8.1%；總計六都共19824棟，月增0.9%，年減15.3%，雖然量能與上月相較持平，但年增率創下近19月以來新低！台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，11月都會區買賣移轉棟數較上月持平，並不意味市場已趨穩築底；由於10月有多日颱風假及雙十假期，工作天數較少，拉低比較基期，11月工作天數回歸正常後，交易行政流程受阻的情況也淡化，使量能衰退的幅度相對緩和；與去年同期相比，都會區整體交易量仍減少逾1成，顯示市場依舊處於盤整階段，除非屋主讓利，否則買方觀望的心態仍濃，因此短期內買氣將持續收斂。台北與台南11月量能雙雙跌破2000棟，僅高於春節影響的2月，寫下今年單月次低量！台南與去年同期相比，更大幅縮水4成之多！年減幅為各都會之冠；台中則逆勢開紅盤，繳出年月雙增的好成績。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台南年衰退幅度明顯，主要去年11月，包括永康鹽行、歸仁高鐵、安南九份子等重劃區，都有可觀的新案完工潮，使去年11月量能衝破3000棟，為歷來同期最大量；而今年交屋潮暫歇，單單永康就比去年同期萎縮上千棟，也讓台南的買賣移轉年增率，在高基期的情況下顯著下滑。台中則受惠北屯持續有不少新案交屋，單單北屯就連續兩個月繳出破千棟大量；加上西屯、烏日也有新建案完工，量能較上月分別增加128棟、214棟，推升整體量能，使台中成為本月唯一年月雙增的都會。