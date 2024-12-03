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▲星巴克今全台門市「Have a nice day 第二杯半價」優惠；明起靠foodomo外送爽喝「星巴克買一送一」。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲星巴克買一送一！特大杯美式63元、那堤75元、蜜柚紅茶77.5元。（圖／翻攝自foodomo FB）

▲摩斯漢堡「週二咖啡日」3大優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡官網）

今北台灣濕冷下雨變天了，下波冷空氣降至15℃，繼續喝星巴克咖啡「Have a nice day 第二杯半價」優惠，星冰樂、太妃核果風味那堤都有折扣；明（4）日起更有「星巴克買一送一」foodomo外送優惠！美式63元、那堤75元划算喝特大杯；摩斯漢堡每逢週二咖啡日，大杯摩斯咖啡49元等3大優惠一次整理。星巴克「Have a nice day 第二杯半價」優惠活動，12月3日活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。幫大家試算，星冰樂86元、太妃核果風味那堤120元就能喝。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。濕冷天氣來杯熱呼呼飲料最窩心！最新「星巴克買一送一」外送優惠免出門，特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「蜜柚紅茶」兩杯優惠價155元（原價310元），幫大家算好摩斯漢堡即日起至12月31日，（原價60元）；會員APP專屬「火腿歐姆蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」優惠價79元（原價90元）；而且漢堡可更換為培根雞蛋布里歐堡、蕃茄起士蛋布里歐堡，咖啡還可加價10元升級摩斯經典奶茶(L)、或加價20元升級拿鐵咖啡(Ｍ)。