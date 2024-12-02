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▲星巴克今起「第二杯半價」連喝2天！大杯美式83元、那堤83.75元。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲伯朗咖啡館12月每週一開工都有美式、本日咖啡「買一送一」。（圖／翻攝自伯朗咖啡館官網）

12月本週開工咖啡優惠一次看！星巴克咖啡「Have a nice day 第二杯半價」開喝大杯美式83元、那堤83.75元，星冰樂、太妃核果風味那堤也都有折扣可以喝；伯朗咖啡館每逢週一卡友獨享美式、本日咖啡「買一送一」喝起來。星巴克咖啡「Have a nice day 第二杯半價」開工優惠！今12月2日至12月3日連續2天，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。幫大家試算，經典必喝的大杯美式一杯83元、那堤則是83.75元，而星冰樂、太妃核果風味那堤也都有優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。伯朗咖啡館全門市卡友獨享限定優惠，提醒大家，活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱/容量，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取；優惠不併用；南京概念店、城堡及員山門市恕不配合。