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▲星巴克咖啡12月2日至12月3日，「第二杯半價」連喝2天。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲星巴克12月6日，歡樂耶誕購物派對​​​​​​​「全品項享85折優惠」。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲路易莎咖啡12月起「餐食＋飲品」9折優惠。（圖／翻攝自路易莎咖啡FB）

迎接12月，星巴克咖啡又有最新優惠可以喝！本週開工Have a nice day「第二杯半價」連喝2天，從美式、那堤到星冰樂、太妃核果風味那堤及最新薄荷風味摩卡，只要點大杯就有折扣；提早預告，12月6日星巴克歡樂耶誕購物派對「全品項享85折優惠」。路易莎咖啡今（1）日起推出「餐食＋飲品」9折優惠吃到明年1月底。星巴克最新優惠「Have a nice day 第二杯半價」來報到！12月2日至12月3日連續2天，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。從經典必喝的美式、那堤，到大家最愛的星冰樂、太妃核果風味那堤，甚至是最新的薄荷風味摩卡，只要點大杯就有折扣。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。星巴克歡樂耶誕購物派對，12月6日購買咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡/生活用品「全品項享85折優惠」（不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值）；而且活動當天，單筆折扣後消費滿500元，即可獲得大杯(含)以上好友分享優惠券一張。提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；優惠品項依各門市現貨為準；本活動不適用於外送平台、行動預點服務。路易莎咖啡2024年12月1日至2025年1月31日，推出「餐食＋飲品」9折優惠！消費不限會員，所有人都可享優惠。提醒大家，「單1飲品＋單一餐食」為一組，餐食享9折，其他品項以原價計費；客製化特殊需求、蛋糕等不在活動範圍內。