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▲2024房市代表字票選，最終由「難」字出線。（圖／台灣房屋提供）

▲2024年度房市十大新聞排行榜。（圖／台灣房屋提供）

歲末年終，回顧房市猶如洗三溫暖！台灣房屋集團趨勢中心今（3）公布「房市代表字」網路票選，2024年由「難」字摘下桂冠，共獲得4成5的民眾認同，獲選原因為「購屋難、貸款難，買房成家難上難」。房產專家示警，2025年房市仍受政策牽制，仍處4大困境「核貸嚴、成本高、估價低、交屋長」的難貸期。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受新青安貸款挹注，去年至今年初，房市可謂遍地開花，不過央行在Q3祭出限貸令，自然人第二戶貸款限縮至5成且無寬限期，管制範圍更從六都擴大至全國，貸款門檻提高，鑑價金額保守，審核時程延長，置產族換屋族舉步維艱，房市由熱轉冷，買氣急轉直下，提早入冬。觀察近三年房市代表字，2022年全球進入升息循環，央行為抑制通膨，全年四度「升」息；2023年，央行再度祭出第五度升息，房價、物價、利息全面走揚，「漲」字二度成為年度代表字；來到2024年，通膨持續升溫，全台房價續漲，央行雖釋出利率凍漲紅利，但信用管制政策限縮房貸條件趨嚴，讓購屋族更「難」成家。根據台灣房屋集團趨勢中心網路票選，2024年十大房市新聞，有高達6成民眾對「央行第七波信用管制擴及全台，第2戶限貸5成」議題最有感；其次是「房貸鬧錢荒，國銀利率3%也貸不到」，以及「新青安嚴打投資客！一生限貸一次防炒作弊端」，成為今年前三大房市焦點議題。張旭嵐表示，民眾最關切的三大議題，皆與房貸政策息息相關，貸款政策的變動將影響民眾的購屋能力，限貸令一日不鬆綁，換屋族、置產族寸步難行，第四季理監事會議央行是否再度投入變化球，也是影響明年房市的重點。加上美國際將啟動全球高關稅政策，帶動全球通膨環境持續，2025年房市，仍受政策牽制房市仍處於「核貸嚴、成本高、估價低、交屋長」的難貸期。2025年新青安仍是市場最暢行無阻的族群，因此交易將集中以自住、長期持有需求為主，產品以「小而美、價精省」為主力。不過另外一方面，商用不動產因不受這波限貸令影響，反而更吸引置產族目光，因此2025年房市「自住優先、商用看俏」。台灣房屋房市代表字票選由台灣房屋經紀人員進行首輪票選，選出各10組代表字與房市焦點新聞，再由民眾進行第二輪網路投票，選出十大「2024年台灣房市代表字及房市新聞」，統計時間自10月25日至11月22日，本次調查共回收1,448份樣本。台灣房屋連續15年舉辦房市代表字票選，2009年是「活」、2010年「狂」、2011年「凍」，2012年「等」、2013年「憂」、2014年「頂」、2015年「望」、2016年「苦」、2017年「盼」、2018年「轉」、2019年「回」，2020年「旺」，2021年「漲」，2022年「升」，2023年「漲」，2024年為「難」。