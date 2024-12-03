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▲信義房屋創新推出一站式購屋服務流程，將買房過程全面整合至信義房屋LINE官方帳號，讓服務增加即時性與互動性，提供便捷的買房體驗。（圖／信義房屋提供）

信義房屋數位轉型成果備受各界肯定，專為第一線業務設計的獨家技術「Super Agent 數位房仲｜買賣機會探測器」，與生成式AI工具「義點通」，勇奪數位奇點獎創新類類別大獎，以及2金1銅獎項殊榮，首度同時摘金並拿下大獎。「Super Agent 數位房仲｜買賣機會探測器」更獲得金手指獎等2獎項。信義房屋積極發展數位轉型、以數位科技賦能員工，為業務及同仁打造智慧、創新工作模式，讓工作達到事半功倍效果，更使客戶得到更專業、貼心的服務。數位奇點獎為DMA台灣數位媒體應用暨行銷協會自2017年起所舉辦，表彰該年度優秀的台灣數位行銷產業案例，信義房屋過去曾以「DiNDON智能賞屋」、「我家有多夯」」「AI個人化智能推薦」等產品摘下5銀、2銅等獎項，今年再締新猷，報名產品全數摘金，更獲得一項評審團大獎，創下最佳紀錄：包含「Super Agent 數位房仲｜買賣機會探測器」獲得創新類別大獎、最佳數據運用創新獎金獎、最佳商業轉型創新獎銅獎；「義點通」則榮獲最佳AI商務行銷獎金獎；另外「Super Agent 數位房仲｜買賣機會探測器」也在創立已25年，獎勵年度優良數位案例的「金手指獎Click Awards」評選中，獲得應用類─綜合應用項目獎、技術應用獎兩個獎項肯定，成績亮眼。房仲業日常工作高度依賴人工作業，不但須長時間服務客戶外，服務客戶過程的前、中、後皆需整理大量資料，耗費房仲心力，也限制服務量能。「Super Agent 數位房仲｜買賣機會探測器」優化最核心的業務開發流程，以AI串連、分析多方資料，包含政府公開資料庫、信義房屋直營逾40年用戶數據…等等，協助業務提前獲取潛在開發機會，辨識高潛力物件與客戶。信義房屋業務行動組經理潘書嬿表示，「Super Agent提供高潛力物件的精準資訊，提升業務關鍵作業的效率與準確性，讓AI協助業務作業，業務有更多心力投入客戶服務，而客戶也因此享受到更加專業且貼心的服務，提升服務體驗。」，「Super Agent 數位房仲｜買賣機會探測器」協助客戶獲取率提升了20倍，高潛力物件經營資訊的準確度也達40%。房仲是高度知識密集的產業，從業人員須持續學習、更新房地產、稅務…等等相關知識，以便應對繁複、高專業的作業流程，「義點通」運用生成式AI技術，訓練出擁有豐富的產業知識，全天候在線的AI助理，即時協助，並提升前線業務同仁，服務客戶時的專業價值、也協助同仁日常作業，利用AI，信義房屋實現完美的人機協作。信義房屋應用數據部執行經理張玄江進一步說明：「在知識密集的房地產服務業，專業知識的傳承一直是重要課題。義點通是傳統師徒制的延伸，我們創造出一位24小時在線的AI導師，讓每位同仁能獲得即時且專業的支持，並打造出持續學習與成長的環境。」「義點通」不僅強化了信義房屋提供即時且精準房產諮詢服務的能力，實現了科技創新帶動服務升級的承諾，更提升了同仁的專業能力、工作效益：根據數據顯示，「義點通」推出後，同仁的服務品質與工作效能持續提升，整體使用滿意度超過4.5分(滿分5分)，更帶動同仁們對於AI的學習熱潮。信義房屋以成為世界級服務業為目標，秉持企業「以人為本」核心理念， 持續創新，以科技賦能員工，在專業與服務上提供給客戶更專業、有溫度的服務，也讓員工在追求工作表現的同時，保持身心平衡，讓公司、員工、客戶間達成善的循環，並進而促進產業持續創新，達成永續以及共好。