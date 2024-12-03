藝人黃子佼去年（2023）爆發性騷風波，牽扯出他持有未成年性影像，遭台北地檢署依違反《兒童及少年性剝削防制條例罪》起訴，今（3日）一審判決出爐，判有期徒刑8個月，併科罰金10萬元，仍可上訴。黃子佼形象翻車，他的師父張小燕與徒弟Lulu（黃路梓茵）等人態度都備受關注，儘管張小燕為之驚愕，卻始終不願和黃子佼解約，也因此受到牽連。《NOWnews今日新聞》詢問黃子佼妻子孟耿如與Lulu等人心情與狀況，至截稿前尚未回應。
黃子佼MeToo事件爆發 張小燕不切割受牽連
黃子佼爆發MeToo事件後，演藝工作全面停擺，儘管外界砲火再猛烈，恩師張小燕始終沒有發聲，直到被媒體人好友高愛倫曝光對話紀錄，才能看清楚她無奈的心情，當時她感嘆：「臉也沒了、心也碎了，這輩子都沒這樣怕見人！」她甚至自責，覺得對不起孟耿如，「如果早知道，我絕不會讓她（孟耿如）嫁他（黃子佼）。」卻也不願意表態和黃子佼切割。
張小燕近幾年原本就鮮少出現在螢光幕前，無端受到謾罵，更是整個人神隱，一直到今年9月李明依曬出「姐妹月聚」的合照，張小燕的模樣才終於曝光，只見她的氣色很好，臉上帶著招牌笑容，時隔幾日，李明依被問到張小燕心情如何，她也大方回應：「心情都ok啊。」那之後張小燕便開始會在各大場合露面，包括華視大樂隊詹森雄告別式、蕭敬騰世紀婚禮等等。
Lulu被逼表態 無辜成為眾矢之的
另一方面，Lulu在當時沒有第一時間回應黃子佼風波，因此被逼表態，最後選擇和師父切割，「錯就是錯，沒有灰色地帶，本該受到嚴厲譴責。」卻也因此成為眾矢之的，走到哪都被大批媒體包圍，Lulu 2022年和黃子佼以《婚禮歌手》榮獲金鐘最佳主持人獎項，對方當時大手筆送她35萬二手愛馬仕柏金包，在風波爆發後，甚至遭酸：「愛馬仕要不要退回去？」陷入處境尷尬的狀況，那段時間過得特別低調，所幸如今已經恢復工作狀態。
如今黃子佼的一審判決出爐，《NOWnews今日新聞》記者詢問Lulu經紀人她目前心情，截稿前未回覆。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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黃子佼爆發MeToo事件後，演藝工作全面停擺，儘管外界砲火再猛烈，恩師張小燕始終沒有發聲，直到被媒體人好友高愛倫曝光對話紀錄，才能看清楚她無奈的心情，當時她感嘆：「臉也沒了、心也碎了，這輩子都沒這樣怕見人！」她甚至自責，覺得對不起孟耿如，「如果早知道，我絕不會讓她（孟耿如）嫁他（黃子佼）。」卻也不願意表態和黃子佼切割。
張小燕近幾年原本就鮮少出現在螢光幕前，無端受到謾罵，更是整個人神隱，一直到今年9月李明依曬出「姐妹月聚」的合照，張小燕的模樣才終於曝光，只見她的氣色很好，臉上帶著招牌笑容，時隔幾日，李明依被問到張小燕心情如何，她也大方回應：「心情都ok啊。」那之後張小燕便開始會在各大場合露面，包括華視大樂隊詹森雄告別式、蕭敬騰世紀婚禮等等。
Lulu被逼表態 無辜成為眾矢之的
另一方面，Lulu在當時沒有第一時間回應黃子佼風波，因此被逼表態，最後選擇和師父切割，「錯就是錯，沒有灰色地帶，本該受到嚴厲譴責。」卻也因此成為眾矢之的，走到哪都被大批媒體包圍，Lulu 2022年和黃子佼以《婚禮歌手》榮獲金鐘最佳主持人獎項，對方當時大手筆送她35萬二手愛馬仕柏金包，在風波爆發後，甚至遭酸：「愛馬仕要不要退回去？」陷入處境尷尬的狀況，那段時間過得特別低調，所幸如今已經恢復工作狀態。
如今黃子佼的一審判決出爐，《NOWnews今日新聞》記者詢問Lulu經紀人她目前心情，截稿前未回覆。
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