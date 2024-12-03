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▲萬華老字號餐廳「貴隆餐廳」明年1月19日將熄燈。（圖／貴隆餐廳臉書）

老字號餐廳又少一間！台北萬華在地飄香了25年的老字號餐廳「貴隆餐廳」，突在臉書粉專宣布明年1月19日將熄燈，老闆娘親吐原因是晉升阿嬤，要準備退休，直言：「是時候去遊山玩水、含飴弄孫！」也透露店面將出售。在地饕客感到不捨，直呼：「小時候家人聚餐都吃貴隆餐館，真的很不捨。」創立於2000年的貴隆餐廳位在貴陽街二段，提供台式熱炒與各式家常菜，是不少在地人聚餐之選，Google評價為4.2顆星（滿分5顆星），饕客大推6200元桌菜，「加點大豆苗，菜脯雞，大大推薦，白斬雞拼香腸，香腸烤的恰到好處，10人份量剛剛好」，白斬土雞、麻油雙腰松阪肉及水蓮松阪肉都是必點好料。不過，貴隆餐廳日前卻在臉書粉專宣布，「本店 貴隆餐館決定營業至2025年1月19日（日）」，店家感性發文說，「從民國89年至今一點一滴的辛苦經營，還有滿滿的與客人的深厚交情，陪伴我們萬華人走過不少歲月年華，如今我們也心滿意足的看著這豐收的果實」。老闆娘公開熄燈原因，正是因為小孫子剛出生，她升格當阿嬤，「是時候去遊山玩水、含飴弄孫」。邀請大家找時間來吃飯回憶一下。貴隆餐廳將歇業消息引發討論，不少在地人都感到不捨，點名招牌菜「想吃糖醋魚、蟹黃豆腐、蝦仁蛋、香腸」，祝福老闆娘退休人生更精彩。貴隆餐廳老闆娘透露，店面未來將空出並準備出售，歡迎意者洽詢。至於貴陽街二段店面行情多少？今年七月實價揭露，同路段隔幾戶、屋齡同樣超過30年的華廈1樓店面成交單價為73.2萬元，不過和貴隆餐廳同棟建築的店面，9年前曾出現每坪119.4萬元成交紀錄。根據樂居網資料顯示，貴陽街二段所屬的西門生活圈，各項生活十分機能成熟，包括西寧市場、西門町商圈、萬華運動中心、聯合醫院中醫中心等，近年房價漲幅14.9%，新案成交單價已站上百萬大關。