我是廣告 請繼續往下閱讀

女子馬拉松全國紀錄保持人曹純玉，在賽道上以堅韌態度和勇氣，不斷自我挑戰與進化的過程，成為「贏家愛自虐」精神的具體寫照。今日她出席運動品牌Nike活動時，回顧了過去一年來調整跑姿的各種挑戰，尤其是移地訓練時鮮血染紅跑鞋，但她仍忍痛跑完訓練課表。因髖關節問題，曹純玉從去年開始調整跑姿，但這段過程充滿挑戰，「每次練跑時，感覺身體不像自己的。」她回憶起今年在中國麗江的移地訓練，有一次跑步過程中腳底水泡磨破，鮮血直流染紅跑鞋。當教練詢問是否需要休息時，曹純玉卻選擇咬牙完成課表，忍痛跑完最後8公里。她表示：「很快就習慣了，只要內心變得更強大，就沒什麼好怕的。」曹純玉近年克服低潮的經驗，深刻呼應真正的勝利總隱身在特別需要努力突破自我的時刻中。曹純玉認為，「贏家愛自虐」不只是口號，更是菁英跑者的日常。今年的台北馬拉松即將登場，曹純玉也勉勵自己，「比賽開始，是從對抗負面的自己為起點，但每跑一步，就離終點越近，堅持下去，我就有可能超越所有人。」