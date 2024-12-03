南韓第45屆青龍電影獎日前圓滿落幕，搭配上屆影后鄭裕美頒獎的為190公分新生代男神邊佑錫，兩人27公分身高差讓畫面顯得逗趣，不過雙方不太熟識，她緊張到吃螺絲，邊佑錫面對前輩和大場面也是焦慮到反射性地凹折信封，引起粉絲討論。邊佑錫事後分享參加典禮的花絮照，還特寫手上的信封卡片，令人莞爾。
邊佑錫昨（2）日在IG上傳參加青龍獎的側拍照，他後梳油頭，穿燕尾服搭配正式領結，渾身散發貴族氣息，深邃側臉輪廓帥度破表，其中一張照片，邊佑錫雙手緊抓印有得獎名單的小卡，讓人聯想到他在頒發影后時，緊張地不停凹信封，以及和鄭裕美拿錯小卡的畫面，讓人忍不住發笑。
貼文發布後，按讚數短時間突破160萬，粉絲紛紛留言：「我的天啊！我的王子」、「這是現實生活中的迪士尼王子的樣子」、「希望你這次沒有拿錯信封」、「其實他對信封有點困惑，大家都在笑他有多笨」、「我喜歡他的呆萌」、「能不能一天不帥！」
與鄭裕美頒獎變緊張大師 邊佑錫狂折手上得獎信封
頒獎典禮當天，邊佑錫看似故作鎮定發言，卻不停來回凹折拿在手上的得獎信封，鄭裕美也不斷發出尷尬的笑聲，台詞也都黏在一起，讓人聽不太清楚內容，雙方甚至不知說到腳本的哪一個段落，還一度拿錯頒獎信封，讓兩很慌張，主持人李帝勳見狀要他們放輕鬆，「不要緊張，慢慢來沒關係！」意外製造許多笑點。
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貼文發布後，按讚數短時間突破160萬，粉絲紛紛留言：「我的天啊！我的王子」、「這是現實生活中的迪士尼王子的樣子」、「希望你這次沒有拿錯信封」、「其實他對信封有點困惑，大家都在笑他有多笨」、「我喜歡他的呆萌」、「能不能一天不帥！」
與鄭裕美頒獎變緊張大師 邊佑錫狂折手上得獎信封
頒獎典禮當天，邊佑錫看似故作鎮定發言，卻不停來回凹折拿在手上的得獎信封，鄭裕美也不斷發出尷尬的笑聲，台詞也都黏在一起，讓人聽不太清楚內容，雙方甚至不知說到腳本的哪一個段落，還一度拿錯頒獎信封，讓兩很慌張，主持人李帝勳見狀要他們放輕鬆，「不要緊張，慢慢來沒關係！」意外製造許多笑點。