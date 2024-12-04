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▲星巴克買一送一外送foodomo優惠！特大杯美式63元、那堤75元。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲星送禮「歡慶星送禮週年慶」！經典飲品雙杯組相當於「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲Bacha Coffee夿萐咖啡「森巴之夜」季節限定。（圖／Bacha Coffee提供）

本週天氣將迎接「溜滑梯式降溫」，今（4）日開喝全新「星巴克買一送一」foodomo外送優惠，特大杯美式63元、那堤75元划算喝起來，星送禮「歡慶星送禮週年慶」經典飲品雙杯組，一杯星巴克請你喝優惠，換算下來巧克力可可碎片星冰樂70元，蝴蝶餅可可燕麥那堤、太妃核果風味那堤都半價一次整理。Bacha Coffee夿萐咖啡開賣「森巴之夜」季節限定！濕冷天氣開喝最新「星巴克買一送一」外送優惠，特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「蜜柚紅茶」兩杯優惠價155元（原價310元），不用出門也能喝星巴克星巴克2024年12月2日10:00～12月12日23:59，星送禮「歡慶星送禮週年慶」，活動期間星禮程會員使用星送禮，指定經典雙杯組一杯星巴克請你（二杯需一次領取）。活動指定組合：「大杯美式咖啡雙杯組」限定優惠110元（原價220元）「大杯那堤雙杯組」限定優惠135元（原價270元）「大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組」限定優惠140元（原價280元）「大杯蝴蝶餅可可燕麥那堤+大杯太妃核果風味那堤」限定優惠170元（原價330元）提醒大家，活動期間，單一星禮程帳號贈送（不限送禮物或送自己）每組活動品數量上限為5組；僅限全額使用APP星送禮購買支付；Bonus Star將於完成兌換後之24小時內生效，顧客可自行登入星巴克網站或APP查詢；電子票券核銷後恕無法退換貨；不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。來自摩洛哥的咖啡品牌Bacha Coffee夿萐咖啡，今年節日慶典推出季節限定版的森巴之夜咖啡（Samba Nights Coffee），帶來充滿歡慶氛圍的咖啡體驗。尤其「森巴之夜咖啡禮籃Samba Nights Hamper」還包括經典咖啡系列與現代流金色調的咖啡配件，提供奢華禮讚選擇。為滿足線上贈禮需求，夿萐咖啡也正式進駐LINE禮物商店（LINE GIFTSHOP），一次上線包括掛耳咖啡袋全系列（Coffee Bag Gift Box Collection）、精緻脫因咖啡全系列（Decaffeinated Collection）、夿萐經典禮盒（Bacha Heritage Gift Set）、及經典咖啡杯與杯碟（Bacha Heritage Coffee Cup & Saucer）4大品項。