台北總算也有「最強小火鍋」！有「百元火鍋霸主」之稱的六扇門時尚湯鍋，「台北第一家」中山農安店今（4）日正式開幕祭出「鍋物買一送一」大優惠，最便宜80元就能搭配自助吧吃到飽，限量豬油拌飯、泡麵、冰淇淋、爆米花、飲料都無限量供應，明起按讚也有「第二鍋5折」優惠一次整理。錢都則聯名乖乖推出「椰香牛奶鍋」搭配「椰香牛奶霜淇淋」無限供應。
聲勢與口碑近期直逼老牌三媽臭臭鍋的六扇門，擁有超過30種風味湯底，最低160元起就能吃火鍋，酸白菜鍋190元、酒香麻油鍋210元、熱夯的六六酸菜魚鍋只要210元，而獨享鴛鴦鍋280元、海陸自由配也只要290元。12月還全新開賣黑白大廚絕配口味的「大醬牡蠣豆腐煲」230元，放入韓國直送的新鮮肥美牡蠣，還能加價升級起司雜炊。
最狂的是，明明六扇門是划算小火鍋，餐廳卻設有半自助吧，放有白飯、王子麵、泡麵等主食，竟然還有限量古早味豬油拌飯可以無限享用，甚至從冰淇淋、爆米花、飲料都能無限量供應免費續吃。
千呼萬喚，六扇門總算開來台北了！「台北第一家」六扇門中山農安店今正式開幕，12月4日到店消費內用指定鍋物「買一送一」（12:00 / 18:00 起各100組，售完為止）。提醒大家，活動僅限中山農安店現場排隊參加，每時段限量100組，每人僅限購買一組，數量有限送完為止；買一送一以價高者計費，優惠品項限當場一次使用，且依各門市現貨為準。
而且明天12月5日至12月6日，追蹤六扇門FB粉絲專頁，完成按讚留言指定任務，結帳時出示留言畫面，也能享有內用「第二鍋5折」優惠。提醒大家，每人每支手機僅限使用優惠乙次；優惠僅限鍋物本身，5折優惠以價低者計算，優惠品項限當場一次使用，單點、肉片加量及更換湯底等皆不適用；優惠品項不包含獨享鴛鴦鍋及一鍋一烤；優惠不併用且不得共鍋。
六扇門中山農安店 餐廳資訊
地址：台北市中山區農安街273號
時間：11:00-23:00
電話：02-2506-7070
另外，國民火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」今年創立28週年，首度攜手
台灣國民零食品牌「乖乖」，以乖乖經典「奶油椰子」口味為靈感，打造出懷舊又創新的「椰香牛奶鍋」特色風味，還特別推出「椰香牛奶霜淇淋」無限供應。將於12月9日限量開賣，套餐嘗鮮價399元，限量販售， 售完為止。
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最狂的是，明明六扇門是划算小火鍋，餐廳卻設有半自助吧，放有白飯、王子麵、泡麵等主食，竟然還有限量古早味豬油拌飯可以無限享用，甚至從冰淇淋、爆米花、飲料都能無限量供應免費續吃。
千呼萬喚，六扇門總算開來台北了！「台北第一家」六扇門中山農安店今正式開幕，12月4日到店消費內用指定鍋物「買一送一」（12:00 / 18:00 起各100組，售完為止）。提醒大家，活動僅限中山農安店現場排隊參加，每時段限量100組，每人僅限購買一組，數量有限送完為止；買一送一以價高者計費，優惠品項限當場一次使用，且依各門市現貨為準。
而且明天12月5日至12月6日，追蹤六扇門FB粉絲專頁，完成按讚留言指定任務，結帳時出示留言畫面，也能享有內用「第二鍋5折」優惠。提醒大家，每人每支手機僅限使用優惠乙次；優惠僅限鍋物本身，5折優惠以價低者計算，優惠品項限當場一次使用，單點、肉片加量及更換湯底等皆不適用；優惠品項不包含獨享鴛鴦鍋及一鍋一烤；優惠不併用且不得共鍋。
六扇門中山農安店 餐廳資訊
地址：台北市中山區農安街273號
時間：11:00-23:00
電話：02-2506-7070
另外，國民火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」今年創立28週年，首度攜手