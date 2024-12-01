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▲平價小火鍋「六扇門」，總算開來台北了。（圖／翻攝自六扇門FB）

▲明明是平價百元火鍋卻設有自助吧吃到飽服務。（圖／翻攝六扇門臉書）

▲王品集團5大鍋物「聚、青花驕、和牛涮、嚮辣及尬鍋」2024強鍋季優惠。（圖／王品集團提供）

▲到王品旗下火鍋品牌消費不限金額消費就送500元吃鍋金。（圖／王品集團提供）

有「最強小火鍋」稱號的六扇門，被網友封為「百元火鍋霸主」還搭配半自助吧吃到飽，聲勢與口碑近期直逼老牌三媽臭臭鍋。北部民眾最開心的，莫過於「台北第一家」六扇門中山農安店即將正式開幕，12月4日內用指定鍋物「買一送一」，按讚也有「第二鍋5折」優惠一次整理。六扇門擁有超過30種風味湯底，最低160元起就能吃火鍋，酸白菜鍋190元、酒香麻油鍋210元、熱夯的六六酸菜魚鍋只要210元，而獨享鴛鴦鍋280元、海陸自由配也只要290元。最棒的是，六扇門還設有半自助吧，放有白飯、王子麵、鍋燒意麵等主食泡麵讓大家吃到飽，竟然還有古早味豬油拌飯可以無限享用，甚至從雞塊、冰淇淋、爆米花、餅乾及飲料機都不怕你吃。台北人也有六扇門可以吃了！六扇門中山農安店迎接正式開幕，12月4日開幕當天，到店消費即享內用「指定鍋物買一送一」（12:00 / 18:00 起各100組，售完為止）。提醒大家，活動僅限中山農安店現場排隊參加，每時段限量100組，每人僅限購買一組，數量有限送完為止；買一送一以價高者計費，優惠品項限當場一次使用，且依各門市現貨為準。而且12月5日至12月6日，追蹤六扇門FB粉絲專頁，完成按讚留言指定任務，結帳時出示留言畫面，能享有內用「第二鍋5折」優惠。提醒大家，每人每支手機僅限使用優惠乙次；優惠僅限鍋物本身，5折優惠以價低者計算，優惠品項限當場一次使用，單點、肉片加量及更換湯底等皆不適用；優惠品項不包含獨享鴛鴦鍋及一鍋一烤；優惠不併用且不得共鍋。地址：台北市中山區農安街273號時間：11:00-23:00電話：02-2506-7070另外，王品集團5大鍋物「聚、青花驕、和牛涮、嚮辣及尬鍋」今年強鍋季再大放福利， 12月2日至明年1月24日，到5大品牌門店消費，不限金額消費就送500元吃鍋金！12月2日至明年1月15日，到任一鍋物品牌消費結帳金額滿800元，結帳時出示王品瘋美食APP會員，即獲得一枚徽章、集滿3枚可兌換750元現金券，最高集滿15枚徽章，就送12,000元現金券，等於月月送千元。