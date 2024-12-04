輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳造訪泰國，本月3日和泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）會面。雙方同意尋求未來在人工智慧領域相關的合作機會，並強調輝達已經準備好和泰國政府合作，發展世界級的人工智慧設施，商討輝達投資泰國的計劃。
根據《彭博社》報導，泰國商業部長皮猜（Pichai Naripthaphan）表示在訪問期間黃仁勳擬宣布投資泰國的計畫，皮猜認為輝達投資泰國將會讓供應鏈中的其他企業也考慮投資泰國。
黃仁勳回應表示，他這次造訪泰國，是加強雙方合作的好機會，輝達在泰國和超過50家新創企業合作，也支持超過40所大學，希望可以加強促進泰國在人工智慧領域的發展。
而泰國總理貝東塔在此次會面中指出，這次會面對於尋求雙方未來的合作是很重要的機會，她對於輝達將和泰國數位經濟和社會部簽署合作備忘錄表示歡迎。
輝達近期擴大佈局東南亞，黃仁勳上個月底才剛結束印尼的考察行程，立刻馬不停蹄地前往泰國。他表示自己看到了泰國在發展人工智慧的潛力和能力，人工智慧可以用於醫療照護或智慧農業，促進泰國的數位經濟發展，他希望利用這個機會盡快和泰國達成實質合作。
除了輝達之外，其他跨國企業也考慮擴大投資泰國，例如Google和其母公司Alphabet的總裁暨投資長波拉特（Ruth Porat）今年9月底訪泰時表示，Google會投資10億美元在泰國建立數據中心和雲端區域（DataCenter and CloudRegion）。對於跨國企業而言，東南亞已成當前積極投資的重點區域。
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黃仁勳回應表示，他這次造訪泰國，是加強雙方合作的好機會，輝達在泰國和超過50家新創企業合作，也支持超過40所大學，希望可以加強促進泰國在人工智慧領域的發展。
而泰國總理貝東塔在此次會面中指出，這次會面對於尋求雙方未來的合作是很重要的機會，她對於輝達將和泰國數位經濟和社會部簽署合作備忘錄表示歡迎。
輝達近期擴大佈局東南亞，黃仁勳上個月底才剛結束印尼的考察行程，立刻馬不停蹄地前往泰國。他表示自己看到了泰國在發展人工智慧的潛力和能力，人工智慧可以用於醫療照護或智慧農業，促進泰國的數位經濟發展，他希望利用這個機會盡快和泰國達成實質合作。
除了輝達之外，其他跨國企業也考慮擴大投資泰國，例如Google和其母公司Alphabet的總裁暨投資長波拉特（Ruth Porat）今年9月底訪泰時表示，Google會投資10億美元在泰國建立數據中心和雲端區域（DataCenter and CloudRegion）。對於跨國企業而言，東南亞已成當前積極投資的重點區域。