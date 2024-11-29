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▲輝達執行長黃仁勳在印尼街邊暢聊AI。（圖／翻攝自影片）

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳被法新社選為今年「全球五大關鍵人物」之一，近期他前往印尼考察，被當地電視台主播帶去吃路邊攤，津津有味的模樣被大讚十分親民。綜合外國媒體報導，印尼主播Najwa Shihab日前帶黃仁勳前往印尼路邊攤吃道地美食，並且直接在戶外進行訪問，只見兩人一邊嗑美食一邊暢聊AI發展。輝達執行長黃仁勳說：「未來你若想要AI的協助，你要學會如何問問題，你要學會怎麼下指令，這叫作『對AI下指令』。」除了接受當地媒體訪問，黃仁勳還出席電信公司本月舉辦的「印尼AI日」並擔任講者，人在海外訪問的印尼總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）則與黃仁勳視訊通話，歡迎黃仁勳訪問印尼。黃仁勳向普拉伯沃表示，他受到印尼政府的熱烈歡迎，並說：「我來這裡是為了慶祝印尼AI日，這是個非常重要的時刻，對印尼產業也很重要。」黃仁勳不只是AI時代下的領頭羊，更常被視為思想上的精神領袖，另外他最大特色是很愛吃台灣夜市美食。黃仁勳曾在演講上特別點名喜歡「通化夜市」的最大原因，是因為那裡有一位在賣水果的老闆娘專心一意從事水果行業43年。他說每年來台找她買水果時，都發現其水果事業愈做愈好，他喜歡看到她成功的樣子，而這段故事所展現出的「共好」思想，也存在於台廠供應鏈和輝達之間。