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▲全台科學園區實驗中學周邊房價比較。（圖／住商機構提供）

護國神山台積電（2330）猶如台灣房市明燈，台積電蓋到哪房價就漲到哪，就算仍是傳聞照漲不誤，而在高雄橋頭的「最狂中學」堪稱和台積電齊名，學校要到2028年8月才能竣工招生，但周邊房價已經成長超過8成，漲幅為各實中之首，比竹科實中、南科實中漲勢還驚人。住商機構盤整全台三大科學園區實驗中學周邊房價，對比2020與今年平均成交單價行情，以高科實中房價漲勢最凶猛，該校方圓2.5公里附近，2020年平均成交行情約每坪15.6萬元，而今年平均成交行情漲至每坪29.7萬元，漲勢高達86.8%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶觀察，該校雖說尚未正式開校，惟周邊有高雄都會公園、高雄大學等綠地與校園，且鄰近未來高捷紫線站點，生活機能齊全，加上該校所在之重劃區橋頭新市鎮，近期在開發商看好科學園區議題之下，新案持續進駐，預售案持續推高市場價位，致使房價漲勢驚人。另針對台南市新市區的南科實中，根據實價，該校周邊房價近年也成長約81.1%，今年平均成交行情已達每坪29.7萬元，賴志昶補充，該校位處南科火車站旁，周邊緊鄰善化區的LM特區，該重劃區所在之蓮潭里，多年連霸六都最富里，受惠於南科園區人才相繼移入，成為新興富人聚落，更讓周邊不動產市場景氣蓬勃發展。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，園區實驗中學不僅服務園區員工及周邊設籍居民，此類學校提供高品質教育與大片綠地，並磁吸半導體人才入住，為區域房市加值不少。惟此類園區議題雖被視為房市光明燈，但若是全球金融結構發生變化，難免房市出現泡沫化，消費者若僅為投資需求而進場，適逢近期房市受央行信用管制措施而趨冷，需格外注意市場波動。