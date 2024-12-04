藝人黃子佼因持有未成年性影像，遭台北地檢署依違反《兒童及少年性剝削防制條例罪》起訴，昨（3日）一審判決出爐，判有期徒刑8個月。身為弟子兵的黃豪平今日出席節目《Talk Talk秀台語》記者會，被問到此事，他僅表示自己對法律的任何判決沒資格過問，「該負的責任負完再來討論。」同時他也透露私下早已沒和黃子佼聯絡，群組「黃氏宗親會」至今仍靜悄悄。
捲入性醜聞遭告上法庭 黃子佼判決出爐掀議
去年（2023）黃子佼捲入me too事件，爆發性騷風波，其中網紅K小姐指控當時17歲的她被黃子佼誘騙穿泳裝拍照，最後遭性侵得逞，一狀告上法庭，今年7月北檢傳喚黃子佼，他卻臨時告假，直到3天後才出庭，8月二度出庭，面對大批媒體仍舊不發一語，先前該案判決出爐，法官以罪嫌不足等理由，處分不起訴黃子佼。
然而此事卻牽出案外案，檢警在黃子佼住處的一個4TB隨身硬碟中，發現藏有成年、未成年女子的大量性影片，他也坦承是在有「台版N號房」之稱的偷拍論壇「創意私房」購買，因涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，給予緩起訴處分，罰款120萬元及1200字悔過書，事後調查結果顯示，黃子佼持有的不雅片中，其中有41名受害者都是未成年，最小的才就讀國小，因此被判有期徒刑8個月，併科罰金10萬元，仍可上訴。
黃豪平回應私下沒聯絡 黃氏宗親會現況曝光
外界因此傳出批評聲浪，認為法院對黃子佼判刑判太輕，今日黃豪平提及此事，表示尊重法律判決，透露從事件爆發後，和黃子佼都沒聯絡，之前他們的互動就是黃子佼需要幫忙會主動聯絡，黃子佼2018年將自己的弟子兵都拉入「黃氏宗親會」群組，如今群組仍舊一片安靜，沒有在運作，但裡面的藝人私下會各自聯絡，至於有沒有退出，他不太清楚。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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去年（2023）黃子佼捲入me too事件，爆發性騷風波，其中網紅K小姐指控當時17歲的她被黃子佼誘騙穿泳裝拍照，最後遭性侵得逞，一狀告上法庭，今年7月北檢傳喚黃子佼，他卻臨時告假，直到3天後才出庭，8月二度出庭，面對大批媒體仍舊不發一語，先前該案判決出爐，法官以罪嫌不足等理由，處分不起訴黃子佼。
然而此事卻牽出案外案，檢警在黃子佼住處的一個4TB隨身硬碟中，發現藏有成年、未成年女子的大量性影片，他也坦承是在有「台版N號房」之稱的偷拍論壇「創意私房」購買，因涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，給予緩起訴處分，罰款120萬元及1200字悔過書，事後調查結果顯示，黃子佼持有的不雅片中，其中有41名受害者都是未成年，最小的才就讀國小，因此被判有期徒刑8個月，併科罰金10萬元，仍可上訴。
黃豪平回應私下沒聯絡 黃氏宗親會現況曝光
外界因此傳出批評聲浪，認為法院對黃子佼判刑判太輕，今日黃豪平提及此事，表示尊重法律判決，透露從事件爆發後，和黃子佼都沒聯絡，之前他們的互動就是黃子佼需要幫忙會主動聯絡，黃子佼2018年將自己的弟子兵都拉入「黃氏宗親會」群組，如今群組仍舊一片安靜，沒有在運作，但裡面的藝人私下會各自聯絡，至於有沒有退出，他不太清楚。
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