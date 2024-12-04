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▲Charles Barkley評價勇士:「很可愛」。（圖／美聯社／達志影像）

NBA傳奇球員兼TNT分析師巴克利(Charles Barkley)對金州勇士隊的競爭力仍持懷疑態度。「他們是一支有趣的小球隊，當他們三分命中時很難被擊敗。」當共同主持人Kenny Smith詢問巴克利為何對勇士存疑時，巴克利直言，除了Stephen Curry 之外，勇士隊缺乏足夠的明星深度。和過去五個賽季一樣，巴克利進一步解釋，Curry不在場或被對手限制時，明顯缺乏可靠的得分點。角色球員的穩定性不足，讓球隊難以在關鍵比賽中持續保持優勢。