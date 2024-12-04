NBA傳奇球員兼TNT分析師巴克利(Charles Barkley)對金州勇士隊的競爭力仍持懷疑態度。儘管勇士開季曾打出不錯的戰績，還曾高居西區前3名，但巴克利認為這支球隊的實力上限並不高。
「他們是一支有趣的小球隊，當他們三分命中時很難被擊敗。」巴克利表示，「但我之前就說過，我不相信勇士隊。他們很可愛，的確很有趣，但我並不認為他們具備爭冠的實力。」
當共同主持人Kenny Smith詢問巴克利為何對勇士存疑時，巴克利直言，除了Stephen Curry 之外，勇士隊缺乏足夠的明星深度。
勇士的問題：單核問題和進攻火力不足
和過去五個賽季一樣，勇士隊在陣容中只有 Stephen Curry 一位明確的全明星球員。賽季初期，他們依靠多位角色球員的火熱表現打出12勝3負的亮眼戰績，但近期苦吞五連敗，已暴露出球隊的結構性問題，特別是在進攻火力上的不足。
巴克利進一步解釋，Curry不在場或被對手限制時，明顯缺乏可靠的得分點。角色球員的穩定性不足，讓球隊難以在關鍵比賽中持續保持優勢。
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當共同主持人Kenny Smith詢問巴克利為何對勇士存疑時，巴克利直言，除了Stephen Curry 之外，勇士隊缺乏足夠的明星深度。
勇士的問題：單核問題和進攻火力不足
和過去五個賽季一樣，勇士隊在陣容中只有 Stephen Curry 一位明確的全明星球員。賽季初期，他們依靠多位角色球員的火熱表現打出12勝3負的亮眼戰績，但近期苦吞五連敗，已暴露出球隊的結構性問題，特別是在進攻火力上的不足。
巴克利進一步解釋，Curry不在場或被對手限制時，明顯缺乏可靠的得分點。角色球員的穩定性不足，讓球隊難以在關鍵比賽中持續保持優勢。