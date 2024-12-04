NBA金州勇士隊季初曾打出一波12勝3敗的高潮，名列西區前茅，但隨著5連敗的到來，球隊的問題逐漸顯現。儘管在季中錦標賽的小組賽中，以3勝0敗提前鎖定淘汰賽資格，並在賽季初期展示了強勁的勢頭，但近期的低迷卻讓這支球隊的競爭力受到了嚴重質疑。
根據ESPN之前的報導指出，五位NBA記者中有兩位看好勇士進入NBA盃(季中錦標賽)決賽，甚至有人預測他們將重現2022年總決賽與波士頓塞爾提克的對決。
然而，這些樂觀預測很快被近期的連敗打破。在對陣丹佛金塊的比賽中，勇士隊在最後三分鐘仍手握領先，卻被金塊打出11：0的高潮逆轉，無法中止連敗低潮
名球評Charles Barkley認為，除了 Stephen Curry 外，勇士缺乏足夠的明星深度來支撐競爭力。這種單核依賴使得勇士隊在Curry狀態受限或被對手針對時，難以找到穩定的得分來源。
賽季初期的成功得益於角色球員的出色發揮，但隨著對手的了解和改變，這些表現並未持續穩定。勇士隊近期的多場敗仗，包括被太陽和雷霆逆轉，進一步暴露出團隊進攻火力不足的問題。
傷病也成為勇士隊的隱患，Draymond Green 因小腿傷勢缺席對陣金塊的比賽，讓勇士隊的內線防守雪上加霜。面對聯盟MVP熱門候選人Nikola Jokic，勇士的替補內線無法有效限制對手，導致金塊內外開花。Jokic全場貢獻38分、10個籃板、6次助攻和5次抄截，展現出壓倒性的影響力。
接下來，勇士隊還需面對連續的高強度賽程，將陸續迎戰丹佛金塊、火箭以及灰狼（兩次交手），這些比賽都並不輕鬆。
美媒分析指出，勇士目前的處境不樂觀，近期5連敗，也可能讓NBA盃熱潮冷卻，最終可能形成聯盟非人氣球隊（如巫師、黃蜂和鵜鶘）的對決。總教練Steve Kerr也表示，將重新審視球隊的輪換策略，以尋求擺脫困境的方法。
對於勇士隊而言，本賽季最大的挑戰將是如何找到穩定的表現，恢復早期的競爭狀態。Stephen Curry 無疑仍是這支球隊的核心，但要想在NBA杯和季後賽中走得更遠，他們需要更多球員挺身而出，並找到值得信賴的輪替陣容。
我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，這些樂觀預測很快被近期的連敗打破。在對陣丹佛金塊的比賽中，勇士隊在最後三分鐘仍手握領先，卻被金塊打出11：0的高潮逆轉，無法中止連敗低潮
名球評Charles Barkley認為，除了 Stephen Curry 外，勇士缺乏足夠的明星深度來支撐競爭力。這種單核依賴使得勇士隊在Curry狀態受限或被對手針對時，難以找到穩定的得分來源。
賽季初期的成功得益於角色球員的出色發揮，但隨著對手的了解和改變，這些表現並未持續穩定。勇士隊近期的多場敗仗，包括被太陽和雷霆逆轉，進一步暴露出團隊進攻火力不足的問題。
傷病也成為勇士隊的隱患，Draymond Green 因小腿傷勢缺席對陣金塊的比賽，讓勇士隊的內線防守雪上加霜。面對聯盟MVP熱門候選人Nikola Jokic，勇士的替補內線無法有效限制對手，導致金塊內外開花。Jokic全場貢獻38分、10個籃板、6次助攻和5次抄截，展現出壓倒性的影響力。
接下來，勇士隊還需面對連續的高強度賽程，將陸續迎戰丹佛金塊、火箭以及灰狼（兩次交手），這些比賽都並不輕鬆。
美媒分析指出，勇士目前的處境不樂觀，近期5連敗，也可能讓NBA盃熱潮冷卻，最終可能形成聯盟非人氣球隊（如巫師、黃蜂和鵜鶘）的對決。總教練Steve Kerr也表示，將重新審視球隊的輪換策略，以尋求擺脫困境的方法。
對於勇士隊而言，本賽季最大的挑戰將是如何找到穩定的表現，恢復早期的競爭狀態。Stephen Curry 無疑仍是這支球隊的核心，但要想在NBA杯和季後賽中走得更遠，他們需要更多球員挺身而出，並找到值得信賴的輪替陣容。