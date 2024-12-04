礁溪溫泉馬拉松本週六開跑！素有「獎項最豐富的溫暖賽事」之美名的宜蘭礁溪溫泉馬拉松，將於12月7日在礁溪國小登場，賽事分為馬拉松組、半程馬拉松組、健跑組及親子組等組別。途中將行經湯圍溝溫泉公園、三民濕地公園、龍潭湖等知名景點。
活動方表示，礁溪鄉擁有優美的自然風光與全國唯一的平地溫泉，透過馬拉松賽，選手可以享受到礁溪優美的景緻，更能在賽後體驗水質絕佳的礁溪溫泉，讓參賽者能飽覽礁溪人情及美景，展現礁溪小城活力，並體驗溫泉、美食等地方特色，是全國絕無僅有的一大享受。
📌「礁溪溫泉馬拉松」賽事相關資訊：
賽事時間：2024年12月07日(星期六) 06:00～13:30
賽事會場：礁溪國小 (宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段135號)
賽事網址：礁溪溫泉馬拉松
賽事組別：全程馬拉松組全程馬拉松組（42km）、全馬永續跑者組（42KM）、半程馬拉松組（21KM）、半馬永續跑者組（21KM）、健跑組（10KM）、健跑永續跑者組（10KM）、親子組（3KM）、親子永續跑者組（3KM）
📌「礁溪溫泉馬拉松」賽事路線資訊：
🏃全程馬拉松組：
礁溪國小(起點) → 礁溪路四段(台9線) → 右轉大忠路(宜2) → 左轉大忠路(宜5) → 過龍泉橋右轉林尾路(宜5) → 經兔子迷宮礁溪浴場 → 過大楓橋直行 → 經金棗文化館、美豐碾米工廠 → 柴圍路(宜5) → 經艾德堡德國城堡民宿、白鵝村 → 四結路(宜5) → 經柴圍佃圳水門公園 → 龍泉路 → 右轉龍泉路177巷 → 右轉漳福路(往龍潭湖) → 右轉環湖道路 → 經龍潭湖公園 → 直行漳福路(宜5-3) → 經Herbelle龍潭湖畔悠活園區、潭酵天地觀光工廠 → 右轉漳福路(宜5-3) → 匏崙怡康社區前T字路口 → 右轉匏杓崙路 → 練武石公園前左轉 → 經龍潭國小匏崙分校 → 忍者村前右轉 → 經橫圳福德廟 → 小礁溪一號橋折返 → 右轉經雙崙橋 → 二結路 → 經二結社區發展協會 → T字路口右轉往大礁溪方向 → 經蝴蝶公園 → 過大礁溪橋 → 大礁溪左岸 → 進清松果宿後原路折返 → 二結路 → 過雙崙橋後直行 → 匏杓崙路 → 練武石公園前右轉 → 怡康社區前左轉鄉道宜5-3 → 右轉龍泉路69巷 → 左轉龍泉路 → 四結路 → 過開蘭路口 → 右轉四結路 → 三興巷 → 礁溪路一段247巷前路口左轉 → 右轉柴圍路 → 經白鵝村柴圍福德廟 → 林美環線自行車道 → 柴圍橋右轉 → 十六結路 → 右轉往三民濕地公園 → 延林美環線自行車道 → 經三民橋、忠民橋 → 龍泉橋右轉 → 直行大忠路(宜5) → 右轉大忠路(宜2) → 左轉仁愛路 → 右轉和平路 → 右轉礁溪路四段(台9線) → 礁溪國小(終點)
🏃半程馬拉松組：
礁溪國小(起點) → 礁溪路四段(台9線) → 右轉大忠路(宜2) → 左轉大忠路(宜5) → 過龍泉橋右轉林尾路(宜5) → 經兔子迷宮礁溪浴場 → 過大楓橋直行 → 經金棗文化館、美豐碾米工廠 → 柴圍路(宜5) → 經艾德堡德國城堡民宿、白鵝村 → 四結路(宜5) → 經柴圍佃圳水門公園 → 龍泉路 → 右轉龍泉路177巷 → 右轉漳福路(往龍潭湖) → 右轉環湖道路 → 經龍潭湖公園 → 直行漳福路(宜5-3) → 經Herbelle龍潭湖畔悠活園區、潭酵天地觀光工廠 → 直行龍泉路69巷 → 左轉龍泉路 → 四結路 → 過開蘭路 → 右轉四結路 → 三興巷 → 礁溪路一段247巷前路口左轉 → 右轉柴圍路 → 經白鵝村柴圍福德廟 → 林美環線自行車道 → 柴圍橋右轉 → 十六結路 → 右轉往三民濕地公園 → 延林美環線自行車道 → 經三民橋、忠民橋 → 龍泉橋右轉 → 直行大忠路(宜5) → 直行德陽路 → 經跑馬古道公園 → 湯圍溝溫泉公園前右轉 → 德陽路111巷 → 仁愛路48巷 → 右轉仁愛路 → 左轉和平路 → 右轉礁溪路四段(台9線) → 礁溪國小(終點)
🏃健跑組：
礁溪國小(起點) → 礁溪路四段(台9線) → 右轉大忠路(宜2) → 左轉大忠路(宜5) → 過龍泉橋右轉林尾路(宜5) → 經兔子迷宮礁溪浴場 → 過大楓橋直行 → 經金棗文化館、美豐碾米工廠 → 柴圍路(宜5) → 艾德堡德國城堡民宿前路口靠左 → 林美環線自行車道 → 柴圍橋左轉 → 十六結路 → 右轉往三民濕地公園 → 延林美環線自行車道 → 經三民橋、忠民橋 → 龍泉橋右轉 → 直行大忠路(宜5) → 直行德陽路 → 經跑馬古道公園 → 湯圍溝溫泉公園前右轉 → 德陽路111巷 → 仁愛路48巷 → 右轉仁愛路 → 左轉和平路 → 右轉礁溪路四段(台9線) → 礁溪國小(終點)
🏃親子組：
礁溪國小(起點) → 礁溪路四段(台9線) → 右轉大忠路(宜2) → 右轉德陽路 → 經跑馬古道公園 → 湯圍溝溫泉公園前右轉 → 德陽路111巷 → 仁愛路48巷 → 右轉仁愛路 → 左轉和平路 → 右轉礁溪路四段(台9線) → 礁溪國小(終點)
📌「礁溪溫泉馬拉松」報名物資與完賽禮：
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📌「礁溪溫泉馬拉松」賽事相關資訊：
賽事時間：2024年12月07日(星期六) 06:00～13:30
賽事會場：礁溪國小 (宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段135號)
賽事網址：礁溪溫泉馬拉松
賽事組別：全程馬拉松組全程馬拉松組（42km）、全馬永續跑者組（42KM）、半程馬拉松組（21KM）、半馬永續跑者組（21KM）、健跑組（10KM）、健跑永續跑者組（10KM）、親子組（3KM）、親子永續跑者組（3KM）
📌「礁溪溫泉馬拉松」賽事路線資訊：
🏃全程馬拉松組：
礁溪國小(起點) → 礁溪路四段(台9線) → 右轉大忠路(宜2) → 左轉大忠路(宜5) → 過龍泉橋右轉林尾路(宜5) → 經兔子迷宮礁溪浴場 → 過大楓橋直行 → 經金棗文化館、美豐碾米工廠 → 柴圍路(宜5) → 經艾德堡德國城堡民宿、白鵝村 → 四結路(宜5) → 經柴圍佃圳水門公園 → 龍泉路 → 右轉龍泉路177巷 → 右轉漳福路(往龍潭湖) → 右轉環湖道路 → 經龍潭湖公園 → 直行漳福路(宜5-3) → 經Herbelle龍潭湖畔悠活園區、潭酵天地觀光工廠 → 右轉漳福路(宜5-3) → 匏崙怡康社區前T字路口 → 右轉匏杓崙路 → 練武石公園前左轉 → 經龍潭國小匏崙分校 → 忍者村前右轉 → 經橫圳福德廟 → 小礁溪一號橋折返 → 右轉經雙崙橋 → 二結路 → 經二結社區發展協會 → T字路口右轉往大礁溪方向 → 經蝴蝶公園 → 過大礁溪橋 → 大礁溪左岸 → 進清松果宿後原路折返 → 二結路 → 過雙崙橋後直行 → 匏杓崙路 → 練武石公園前右轉 → 怡康社區前左轉鄉道宜5-3 → 右轉龍泉路69巷 → 左轉龍泉路 → 四結路 → 過開蘭路口 → 右轉四結路 → 三興巷 → 礁溪路一段247巷前路口左轉 → 右轉柴圍路 → 經白鵝村柴圍福德廟 → 林美環線自行車道 → 柴圍橋右轉 → 十六結路 → 右轉往三民濕地公園 → 延林美環線自行車道 → 經三民橋、忠民橋 → 龍泉橋右轉 → 直行大忠路(宜5) → 右轉大忠路(宜2) → 左轉仁愛路 → 右轉和平路 → 右轉礁溪路四段(台9線) → 礁溪國小(終點)
🏃半程馬拉松組：
礁溪國小(起點) → 礁溪路四段(台9線) → 右轉大忠路(宜2) → 左轉大忠路(宜5) → 過龍泉橋右轉林尾路(宜5) → 經兔子迷宮礁溪浴場 → 過大楓橋直行 → 經金棗文化館、美豐碾米工廠 → 柴圍路(宜5) → 經艾德堡德國城堡民宿、白鵝村 → 四結路(宜5) → 經柴圍佃圳水門公園 → 龍泉路 → 右轉龍泉路177巷 → 右轉漳福路(往龍潭湖) → 右轉環湖道路 → 經龍潭湖公園 → 直行漳福路(宜5-3) → 經Herbelle龍潭湖畔悠活園區、潭酵天地觀光工廠 → 直行龍泉路69巷 → 左轉龍泉路 → 四結路 → 過開蘭路 → 右轉四結路 → 三興巷 → 礁溪路一段247巷前路口左轉 → 右轉柴圍路 → 經白鵝村柴圍福德廟 → 林美環線自行車道 → 柴圍橋右轉 → 十六結路 → 右轉往三民濕地公園 → 延林美環線自行車道 → 經三民橋、忠民橋 → 龍泉橋右轉 → 直行大忠路(宜5) → 直行德陽路 → 經跑馬古道公園 → 湯圍溝溫泉公園前右轉 → 德陽路111巷 → 仁愛路48巷 → 右轉仁愛路 → 左轉和平路 → 右轉礁溪路四段(台9線) → 礁溪國小(終點)
🏃健跑組：
礁溪國小(起點) → 礁溪路四段(台9線) → 右轉大忠路(宜2) → 左轉大忠路(宜5) → 過龍泉橋右轉林尾路(宜5) → 經兔子迷宮礁溪浴場 → 過大楓橋直行 → 經金棗文化館、美豐碾米工廠 → 柴圍路(宜5) → 艾德堡德國城堡民宿前路口靠左 → 林美環線自行車道 → 柴圍橋左轉 → 十六結路 → 右轉往三民濕地公園 → 延林美環線自行車道 → 經三民橋、忠民橋 → 龍泉橋右轉 → 直行大忠路(宜5) → 直行德陽路 → 經跑馬古道公園 → 湯圍溝溫泉公園前右轉 → 德陽路111巷 → 仁愛路48巷 → 右轉仁愛路 → 左轉和平路 → 右轉礁溪路四段(台9線) → 礁溪國小(終點)
🏃親子組：
礁溪國小(起點) → 礁溪路四段(台9線) → 右轉大忠路(宜2) → 右轉德陽路 → 經跑馬古道公園 → 湯圍溝溫泉公園前右轉 → 德陽路111巷 → 仁愛路48巷 → 右轉仁愛路 → 左轉和平路 → 右轉礁溪路四段(台9線) → 礁溪國小(終點)
📌「礁溪溫泉馬拉松」報名物資與完賽禮：