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▲瓊瑤（左）與亡夫夫平鑫濤（右）感情深厚，瓊瑤離世前5天仍在臉書緬懷亡夫。（圖／瓊瑤臉書）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

知名作家瓊瑤今（4）日傳出在淡水家中身亡，享壽86歲。本名陳喆的瓊瑤2022年3月搬離住了40年，和亡夫有滿滿回憶的台北大安區獨棟別墅「可園」，移居淡水「雙映樓」，她曾透露「搬離可園對自己是一種放下」。而瓊瑤故居可園現正改建為豪宅，據悉建案由瓊瑤命名，每坪成交單價估上看250萬元。瓊瑤住了40年的「可園」位在大安區忠孝東路四段巷弄，連林青霞都曾到訪，2年前粗估市值高達25億元，占地200多坪，花園就占一半，她將栽種數十年的火焰木、鳳凰木贈予滬尾藝文休閒園區，讓宛如可園男女主角的愛樹得以長駐淡水河畔。瓊瑤曾受訪分享移居淡水心情，表示可能淡水比較潮濕，「住進來之後有點敏感（過敏），但其他都很好，我很愛這邊，只是說我東西很多，現在搬到這裡縮小了，我的東西都四散，不知道放在哪裡，我都一直找我的銅馬車」。她也說搬離「可園」對自己是一種放下，「當時我被他（平鑫濤）的兒女攻擊，我默默承受，而面對生老病死就是大事，離開可園，對我也好，就是放下，我對我的期望就是放下和快樂，快樂是最重要的，不是那些金錢和地位，生命有意義就是快樂，正在相愛的男女就是快樂，雖然這世界很多變」。而瓊瑤住了40年的可園已拆除，改建為豪宅「將捷之琚」，據悉案名是由瓊瑤命名，去年7月建案規劃曝光，將興建14層雙併66、70坪住宅，總戶數為26戶。據了解，瓊瑤可分回1、2樓以及高樓層，其中2樓預計作為故事館。建案預計在2028年下半年完工，目前開價、實價皆沒有紀錄，不過先前曾有在地房仲推估，該案成交價可達每坪250萬元。瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎