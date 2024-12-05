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▲瓊瑤曾在臉書分享淡水住家陽台美景。（圖／瓊瑤臉書）

▲瓊瑤淡水豪宅陽台可遠眺觀音山落日。（圖／瓊瑤臉書）

知名作家瓊瑤（本名陳喆）今（4）選擇以雪花般的姿態、「翩然」離去，享壽86歲。瓊瑤在其的最後道別影片中，分享不少從淡水住家「雙映樓」陽台遠眺觀音山落日餘暉、海邊踏浪等美景。據悉，瓊瑤生前最後的家是新北指標豪宅，曾被外媒評「少數世界頂尖風景之一」，一層僅兩戶，每戶總坪數在200坪上下、最高成交總價直逼1.2億元，頗受回流台商青睞。據悉，瓊瑤命名為「雙映樓」的淡水住處為一層2戶，她與兒子、兒媳分別各住一戶。該豪宅基地面積超過千坪，規劃為100戶以下、總樓高超過20樓，屋齡在10年以內，曾被國際媒體列入全球精選豪宅，美國《華爾街日報》評其為「少數世界頂尖風景之一」。瓊瑤曾受訪分享移居淡水心情，她表示可能淡水比較潮濕，「住進來之後有點敏感（過敏），但其他都很好，我很愛這邊，只是說我東西很多，現在搬到這裡縮小了，我的東西都四散，不知道放在哪裡，我都一直找我的銅馬車」。她也說搬離「可園」對自己是一種放下，「當時我被他（平鑫濤）的兒女攻擊，我默默承受，而面對生老病死就是大事，離開可園，對我也好，就是放下，我對我的期望就是放下和快樂，快樂是最重要的，不是那些金錢和地位，生命有意義就是快樂，正在相愛的男女就是快樂，雖然這世界很多變」。瓊瑤淡水豪宅平均成交單價約在每坪55萬，歷史最高單價直逼每坪70萬元，頗受回流台商青睞置產。而淡水豪宅單價最高紀錄，目前仍由知名豪宅「水立方」，以單價71.7萬元、總價1億2287萬元保持。