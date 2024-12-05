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▲星送禮「歡慶星送禮週年慶」！4大經典飲品雙杯組相當於「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克買一送一外送foodomo優惠！特大杯美式63元、那堤75元、蜜柚紅茶77.5元。（圖／翻攝自foodomo FB）

▲NO COFFEE季節限定「翡翠開心果可頌＋翡翠開心果奶蓋拿鐵」組合優惠價330元（原價360元），售完為止。（圖／NO COFFEE提供）

全台迎接濕涼天氣，冷空氣來襲「最低溫可能下探10℃」，幫大家挖出星巴克咖啡「買一送一隱藏優惠」，熱熱喝美式才55元、那堤68元，開心喝星冰樂、太妃核果風味那堤、蝴蝶餅可可燕麥那堤都半價，不想出門吹風還可以靠foodomo外送，一樣喝得到「星巴克買一送一」特大杯優惠。福岡咖啡「NO COFFEE」秋冬推出「翡翠開心果奶蓋拿鐵」、「翡翠開心果可頌」季節限定新品。連店員都不清楚的星巴克咖啡「買一送一隱藏優惠」悄悄上架！2024年12月2日10:00～12月12日23:59，星送禮「歡慶星送禮週年慶」，活動期間星禮程會員使用星送禮，指定經典雙杯組一杯星巴克請你（二杯需一次領取）。活動一次祭出4組人氣飲品指定組合優惠：◾️優惠110元（原價220元）◾️優惠135元（原價270元）◾️優惠140元（原價280元）◾️優惠170元（原價330元）提醒大家，活動期間，單一星禮程帳號贈送（不限送禮物或送自己）每組活動品數量上限為5組；僅限全額使用APP星送禮購買支付；Bonus Star將於完成兌換後之24小時內生效，顧客可自行登入星巴克網站或APP查詢；電子票券核銷後恕無法退換貨；不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不想出門吹風靠「星巴克買一送一」foodomo外送優惠，特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「蜜柚紅茶」兩杯優惠價155元（原價310元），免出門也能爽喝星巴克福岡人氣咖啡「NO COFFEE」進駐台灣迎接第一個秋冬季節，使用被譽為「歐洲翡翠」的義大利地中海開心果，推出「翡翠開心果季」限定新品，「翡翠開心果奶蓋拿鐵」以豐醇開心果醬製成滑順奶蓋，結合NO COFFEE獨家耶加雪菲花香和西達摩的柑橘果汁感的風味咖啡，層次豐富；「翡翠開心果可頌」以頂級竹炭粉與比利時天然發酵奶油打造的酥脆黑金外殼，包覆濃郁細滑的鮮奶卡士達醬內餡，香濃值得一試。