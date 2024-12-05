韓國音樂劇演員車康錫（차강석，音譯）日前公開挺南韓總統尹錫悅宣布戒嚴的決定，並激動發文寫道：「間諜太多了，所以我歡迎戒嚴，請抓住所有間諜並處決他們。」車康錫此言一出立刻遭到網友砲轟，對此，車康錫今（5）日火速道歉，他說自己是因為對間諜議題感到敏感才有偏激言論，並沒有妥善思考戒嚴帶來的影響，他會吸取網友的批評和忠告，繼續「帶著自尊活下去」。
尹錫悅在3日晚間宣布戒嚴，不到6小時又解除戒嚴令，草率舉動引起民間反彈，就連南韓資深演員金基天也怒轟：「不要助紂為虐」。但在對尹錫悅的一片罵聲中，音樂劇演員車康錫卻逆風發文，表示他很支持戒嚴，更希望政府把所有間諜抓起來處死，車康錫此言一出立刻遭到輿論撻伐，認為他根本不知道自己在講什麼。
車康錫火速道歉：因為間諜問題太敏感了
面對排山倒海的罵聲，車康錫今日也火速道歉，一改之前囂張態度在IG限時動態寫道：「由於最近的間諜問題，我很敏感，因此我對剷除反國家勢力抱有很高的期望，才將其發佈在動態上。我非常抱歉」。車康錫也說自己很熱愛國家，身為韓國人他很自豪，他會懷著感恩心聆聽大家的意見與忠告，今後也會繼續「帶著自尊活下去」。
不過車康錫的道歉文沒多少人買單，大家看了還是持續批評他無知，「根本搞不清楚戒嚴就想來製造話題」、「看來現在什麼人都可以亂講話了呢」、「你真的理解戒嚴的問題在哪嗎」、「道歉卻一點看不出悔改的意思」。目前車康錫的IG並未關閉，粉絲人數還有3千多人。
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車康錫火速道歉：因為間諜問題太敏感了
面對排山倒海的罵聲，車康錫今日也火速道歉，一改之前囂張態度在IG限時動態寫道：「由於最近的間諜問題，我很敏感，因此我對剷除反國家勢力抱有很高的期望，才將其發佈在動態上。我非常抱歉」。車康錫也說自己很熱愛國家，身為韓國人他很自豪，他會懷著感恩心聆聽大家的意見與忠告，今後也會繼續「帶著自尊活下去」。
不過車康錫的道歉文沒多少人買單，大家看了還是持續批評他無知，「根本搞不清楚戒嚴就想來製造話題」、「看來現在什麼人都可以亂講話了呢」、「你真的理解戒嚴的問題在哪嗎」、「道歉卻一點看不出悔改的意思」。目前車康錫的IG並未關閉，粉絲人數還有3千多人。
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