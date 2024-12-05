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▲2024台北、新北市刷新區域新高價新建案一覽。（圖／住展雜誌提供）

回顧2024年房市，上半年火熱、下半年卻急凍。住展雜誌彙整發現，今年在雙北市共有11區新案一推出，單價就刷新區域新高紀錄，台北萬華、文山及新北板橋單坪破百萬元，又有新案再刷新高價、1坪直逼130萬元。新北永和「頂溪大苑」一坪107.8萬，擠身百萬俱樂部。而鶯歌預售建案開價一坪破55萬元，泰山新案更是直逼7字頭，相當驚人。除了百萬宅外，新北市其他區亦有新案價刷新區域新高價，破單價9字頭的為三重區套房案「宏燁文旅」與林口區「富堡晶鑄」的露臺戶，8字頭的有新莊區「文華苑」露臺戶、土城區「新濠岳」，和蘆洲區「金世金典」，而泰山區「義泰華」與鶯歌區「金和昌仰沐」則分別以66.8萬元、55.6萬元榮登當地最高單價社區。住展雜誌發言人陳炳辰表示，雖然近期房市疲軟，上半年景氣卻是風光明媚，這些創高價案僅「義泰華」在今年下旬推案，其餘皆是8月前進場，買氣熱絡，建商敢開價，買盤敢入手，價格遂屢破新高。再者，坐落精華區域，地段知名度高也讓價格居高不下，如台北市北萬華西門生活圈的「ASTER ONE」，新北市新板特區的「三輝白昀」、永和區頂溪地帶的「頂溪大苑」、三重區仁義重劃區的「宏燁文旅」、林口區捷運A9站區塊的「富堡晶鑄」、上新莊副都心重劃區的「文華苑」、泰山區塭仔圳重劃區的「義泰華」、鶯歌區鳳鳴重劃區的「金和昌仰沐」，均因地而貴，具備發展利多，增添房價優勢。此外，建商樹立身價品牌，新案價碼便可發揮，像是元利、三輝、皇翔等，買盤在出價上有一定認知，建商並無太多讓利空間，成就高價就不意外。而部分地區新案稀缺，比方說永和區捷運頂溪站附近，或是蘆洲區的南港子重劃區皆有此況，有意購買預售案的選擇性少，物以稀為貴拉抬買氣與價位，體現在「頂溪大苑」、「金世金典」等案。又可觀察到小宅產品依舊吃香，創價案不乏此特性，尤其「宏燁文旅」與「新濠岳」更符合小坪數、低總價主流，換算單價趨於高檔仍受青睞。陳炳辰指出，眼下雙北市還有區域新案傳出展現新高價姿態，可能在新店區、三重區、汐止區，有望洗牌當地高價寶座，其餘籠罩大環境低氣壓中，能有新案亮相已算勇者，難在價位上有所期待，即便市場還未有感降價，高價案無以為繼，透露冷卻的房價走勢。