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▲2024年新竹地區五大高單價社區。（圖／台灣房屋提供）

竹科新貴讓新竹房價超越新北？2024年新竹縣市5大高單價社區出爐，其中已有5個社區成交單價站上9字頭，當中又以位在高鐵生活圈的「惠宇謙和」，以每坪99.5萬元成交價拿下單價王，距離百萬僅一步之遙。不過，專家也觀察，新竹房市出現成屋賣得比預售貴的「房價倒掛」現象，3點分析背後原因。台灣房屋新竹園區直營店店長李羽儱指出，「惠宇謙和」2020年預售時單價32~35萬之間，今年中才陸續交屋，成屋之後僅兩筆交易，扣除一筆親友特殊交易，等同於第一筆正式交易就跳升到逼近百萬的行情，主要因該社區地點近高鐵、新竹台大分院竹北院區，周邊還有生醫園區，吸引科技業和醫界兩大高收入買盤，加上社區規劃符合高端需求，且稀有釋出，促使買方積極入手。新竹縣市2024年五大高單價社區，新竹市關埔重劃區的「富春居」以單價97.3萬元居次；季軍則是竹北高鐵「竹科匯」，單價96.4萬元；第四名則是竹科附近的「寶睿博苑」，單價92.3萬元，前四名成屋最高成交單價，都登上九字頭。排名第五名是預售屋「富宇天雋」，與9字頭也相距不遠。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年新竹縣市高單價社區，多集中在竹北高鐵特區及關埔竹科生活圈，以竹科新貴為首要買盤。張旭嵐進一步分析，進榜社區中，前四名都由屋齡5年內的新成屋包辦，打破一般預售屋領漲的認知。新成屋締造房價天花板，主要有以下三個原因：一、小坪數搶手：新竹兩房加一車位的房型，從總價接受度和空間實用性，較符合新科新貴能力範圍，也比大坪數物件較易創下高單價行情。二、新成屋稀缺：新竹房價漲速快，關埔和高鐵兩大重劃區的新成屋選擇有限，一有釋出就吸引自住買家目光重金快手搶購。三、租金成本高：購買預售屋需等3至5年才能交屋，期間的租金支出高達可能超過百萬元，促使想住新房子的自住客，選擇低屋齡成屋。李羽儱表示，關埔重劃區和竹北高鐵特區近高鐵站，且坐擁不少明星學校，是竹科新貴最嚮往的購屋區域，願意以高單價實現「卡位學區宅」的目標。此外，高價交易的時間，都在央行頒布第七波信用管制之前，當時的買家追價心態明顯比現在積極。他認為，高樓層戶別還有景觀優勢，或因具備現成裝潢和家具，賣相好，也更具創價空間。而第七波管制後的房市景氣收斂，但蛋黃區段的供給稀少，長期持有仍具增值機會，因此精華區段的社區，依舊有相當程度的價格支撐力道。