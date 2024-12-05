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▲2024年1-9月台北市各運動中心周遭房市表現。（圖／永慶房屋提供）

2024巴黎奧運麟洋配奪金、世界12強棒球賽拿冠軍後，台灣運動風氣愈來愈盛，台北市主計處指出，台北人一周平均運動3.5次、每次超過1小時，領先全國。永慶房產集團統計，台北市12運動中心周邊房市價量表現，發現文山運動中心單價5字頭最親民，而中山、內湖運動中心房市最熱，平均一天就成交3件。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，文山區素有台北後花園之稱，離北市核心地區較遠，房價也較台北市中心區實惠許多，而文山區運動中心位於興隆路三段，周遭住宅多以公寓、逾30年大型山坡地社區為交易主力，例如興隆社區、再興社區等，讓文山運動中心周遭成為台北市房價最友善區域。信義、松山與中正運動中心單價均站上百萬元大關。陳金萍說明，中正運動中心位於信義路一段，鄰近中正紀念堂、台大醫院，交通便利、生活機能優，且具備學區優勢，多所知名明星國中、小皆坐落於此，吸引不少有學區需求的家庭入主。眾多利多支撐中正運動中心周遭房價，為12行政區中最貴。中山、內湖運動中心周邊房市交易最為熱絡。陳金萍表示，中山運動中心坐落中山北路2段，是台北市開發較早的區域，周遭各種業態商店林立，商業氣息濃厚，生活機能完備，加上中山區低總價的小坪數住宅產品多，民眾購屋負擔壓力較輕，亦是中山運動中心周遭房市交易熱絡的主因，2024年成交件數達1169件奪第一，是台北市交易最火熱的運動宅。2024年內湖運動中心周遭中古屋成交量則以1141件排名第二，陳金萍說明，造成內湖區運動中心周遭房市活躍原因有二：一是緊鄰內湖科學園區，有效吸引不少眾多科技新貴在此置產；二是該運動中心步行10分鐘就到捷運港墘站，生活機能佳。在上述作用下，促動該運動中心周遭房市成交量大，成為最受歡迎運動宅之一。陳金萍補充，近十年來多數新建的社區大樓都設有健身房等公共設施，但運動中心仍能作為購屋評估周邊生活機能的一個重要指標。運動中心提供的設施和相關課程、活動，往往比社區內的公共設施更加多樣化。對於熱愛運動的人群來說，不妨可將運動中心附近的物件納入考量。