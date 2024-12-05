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▲漢堡王「無麵包小牛堡」整顆都是肉！雙層無麵包小牛堡套餐99元、4層無麵包小牛堡套餐129元。（圖／漢堡王提供）

▲「國王大雞堡」單顆99元吃大雞腿排。（圖／漢堡王提供）

▲麥當勞隱藏優惠！麥香雞、麥香魚「99元套餐」爽吃到明年。（圖／翻攝自麥當勞官網）

歲末年終趁雙12優惠吃好料也能省荷包！漢堡王開賣「無麵包小牛堡」，整顆都是肉的雙層肉肉堡搭配飲料套餐才99元，超狂4層無麵包小牛堡套餐也只要129元，肉肉控可別錯過。麥當勞現在也有「99元套餐」，麥香雞或麥香魚搭配中薯及飲料只要「百元有找」，超划算優惠一次整理，還可以吃到明年好歡樂。肉肉控注意！之前只在中秋節能吃到的漢堡王「無麵包」系列，年底新上市全新規格的「無麵包小牛堡」，使用370度火烤的100%純牛肉片取代麵包，少了澱粉也能吃到滿滿肉汁和鮮蔬。歡慶雙12，12月10日至12月13日限時開賣「雙層無麵包小牛堡＋中杯飲料」套餐優惠價99元；加碼「4層無麵包小牛堡＋中杯飲料」套餐優惠價也只要129元，等不及要吃了。12月漢堡王還新推「國王大雞堡」大啖酥脆雞腿排，單堡99元優惠，「國王大雞堡＋雙層小華堡」搭配成「雞牛雙堡組」169元，則可現省70元，同樣販售至12月13日。麥當勞現在也有「99元有省餐」隱藏優惠，即日起至2025年1月14日，限期推出「麥香雞＋中薯＋38元冷/熱飲」、「麥香魚＋中薯＋38元冷/熱飲」兩套都只要99元！百元有找還現省37元起。想吃好一點可選內含麥香雞 / 麥香魚搭配4塊原味麥克雞塊、中薯及38元冷 / 熱飲，現省55元起。善用麥當勞APP全球版登台週年慶優惠券，即日起至12月10日，還可開吃單點大薯、4塊原味麥克雞塊、薯餅都能「買一送一」，買20塊、30塊原味麥克雞塊分享餐、或雞塊雞腿分享餐都能「免費送6塊原味麥克雞塊」。