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▲全新「熱炒吧」系列商品，專為個人及小家庭設計，菜色自由搭配，讓每個家庭都能打造屬於自己的年夜飯風味。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.05）

小家庭已成為現代社會的主流家庭模式，因應即將到來的過年圍爐，不少品牌紛紛推出針對小家庭需求的年菜商品。鄧師傅功夫菜再度推陳出新，不僅延續傳統年菜套組的經典口碑，更推出了全新「熱炒吧」系列商品，專為個人及小家庭設計，菜色自由搭配，複熱即可享用。此外，鄧師傅今年也提供了「到店熱取組」服務，民眾在除夕或年初二，可選擇直接到店取餐，帶回熱騰騰的年菜與家人分享。執行長鄧至佑指出，鄧師傅賣年菜已經有快20年的歷史，考量到現今許多小家庭，且有些人回家後可能沒有時間進行複熱，今年針對高雄地區的客戶提供「熱食年菜」服務，目前已經賣出將近七成。「到店熱取組」套餐主要針對小家庭，大約可供六人享用。如果客人覺得菜色數量不夠，也可以額外加點其他菜色。鄧至佑提及，今年的年菜價格有近兩成的降幅，主要是因爲過去提供的份量較大，約為八人份，而今年因應小家庭的需求，將份量縮小至四到六人份，希望能提供消費者更多菜色的選擇。除了維持一些經典料理的價格外，還推出了一些新的菜色，例如酸菜魚、重慶麻辣烤魚、陳皮牛腱佐燒餅以及頂級干貝水餃等。鄧師傅主推的傳統年菜「富貴豪華組」融合了多道經典佳餚，包含鮑魚烏參佛跳牆、花膠虎掌燴干貝、大四喜、蒜子龍虎斑、富貴雙方、玫瑰油雞以及桂圓紅棗燉銀耳，每一道菜色都象徵著美好的年節寓意與家人團聚的溫馨氛圍。延續去年熱銷佳績，「蔬喜個人饗宴組」今年再次回歸，讓蔬食者也能與家人共享年夜飯。此外，鄧師傅今年還提供了「到店熱取組」服務，民眾在除夕或年初二回娘家時，可選擇直接到店取餐（限中正、青年、美術館門市）。鄧師傅年菜即日起至12月27日推出預購優惠。