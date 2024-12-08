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▲YOASOBI今年1月在新莊開唱，但演出一票難求，爆出有人花11萬入場費進場見本人的烏龍。（圖／Sony Music提供）

▲KINO接受台媒的訪談百無禁忌，態度親民驚豔記者。（圖／星月文創）

▲IU媽媽為台灣歌迷準備的禮物，也貼心留一份給採訪媒體。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲龜梨和也遇到自稱「台北山下智久」的男記者，起初傻眼大喊「WHY」，最後跟對方握手致意。（圖／網銀國際影視）

▲邊佑錫今年來台時，癱瘓桃園機場第二航廈的接機大廳。（圖／記者吳翊緁攝）

▲▼金秀賢（上）、金智媛（下）今年一前一後來台，「無形的默契」在機場開啟小小見面會。（圖／記者陳明中、林調遜攝）

▲泫雅是第一位登上大巨蛋表演的韓星。（圖／記者林柏年攝）

▲▼(G)I-DLE的粉絲年齡偏低，所以當雨琦、舒華表演S.H.E經典《SUPER STAR》時，台下很多人沒聽過、給不出反應；記者也慘被誤會是路人粉霸占位置。（圖／資料照、翻攝Threads）

▲東海（左）、銀赫11月在林口演唱會上，不斷拿出代言的7-11微波食品跳舞，畫面荒唐搞笑。(圖／記者林調遜攝）

▲丁海寅的台北記者會上，發生了美麗的插曲。（圖／記者朱永強攝）

2025即將到來，回顧2024年來台辦活動的日、韓星採訪，其實發生不少有趣的幕後故事，《NOWnews今日新聞》記者特別公開10件讓人印象深刻的經歷，特別是邊佑錫的機場「暴動誤會」、KINO看到記者寫CUBE壞話而主動提出見面致謝的要求，以及(G)I-DLE演唱會上，幾排記者低頭用手機打稿，卻被粉絲怒罵是霸占位置「低頭滑手機不看表演」的路人粉之美麗誤會，通通來為大家解密！日本人氣雙人組合YOASOBI今年1月首度在台舉辦實名制演唱會，但位置卻少得可憐，門票僅有2000張，面對YOASOBI的高人氣根本供不應求，所以粉絲為了進場看偶像，願意花高價買黃牛票，不肖業者看準「商機」開高價，當時還傳出有11人願意花38萬入場費，更宣稱「已買到5個名額」，讓主辦單位聽到傻爆眼，喊冤真的沒有；在演出開場前嚴謹「查票」，抓到許多資格不符的人，「證件沒照片」、「證件名字不符」、「沒帶證件」通通有，由於人數多的誇張，主辦無奈給不出實際人數。KINO是Pentagon的成員，原本隸屬「CUBE娛樂」，是(G)I-DLE的師兄，但團體已在2023年不續約全員出走，不過保證Pentagon不會解散。單飛後的KINO自立門戶開公司，今年3月首度隻身來台開見面會，並接受記者訪問，過程中「百無禁忌」什麼都能聊，戀愛、報稅、裸體通通都OK，更暗指有些公司是「骯髒商人」，發誓絕對不會變成那樣的人，最後甚至拿走記者的電腦「幫改稿」，放飛自我的言行，跟記者所認識的Pentagon大不同。《NOWnews今日新聞》記者結束採訪後，想起過往被諸多韓方及主辦壓榨的往事，與KINO的「有溫度的訪談」形成強烈對比，所以詳細的把當時過程報導出來，沒想到輾轉得知KINO竟一一用翻譯軟體看台灣各大媒體的採訪新聞，還特別點名希望與《NOWnews今日新聞》記者見面，記者原以為是否是寫得太詳細，對方深怕影響到未來事業，想要求更改內容，當時的心聲也浮現「又來了」3字，沒想到KINO只是想要當面致謝這篇「詳細新聞」的撰稿者，讓人受寵若驚。KINO欽點的新聞傳送門可閱讀。女神IU今年4月6日、7日一連2天在台北小巨蛋舉辦演唱會，除了歌迷搶票搶破頭，媒體也因為要記錄場內外的狀況忙到想撞牆！回顧當時的工作紀錄，從IU在韓國搭機出發、到抵達桃園，以及採排、街訪無畏地震也要漏夜排隊買釋出票券的歌迷，回憶讓人歷歷在目。當時2天的演唱會，其實只開放一場給記者進場採訪，暖心的IU除了幫全場準備媽媽送的「不便宜小禮物」，也幫在場的媒體一人留一份；而她場上幾乎全程用中文對談、帶來告五人的《唯一》表演，最後還用繁體中文「慰問花蓮地震遇難者」，暖心舉動感動不少記者，再累也要幫忙再出一篇報導。螢光幕上酷帥的龜梨和也，對不認識他的記者來說，其實感到滿滿殺氣與距離感，但沒想到今年在《怪物樵夫》的台北記者會上，完全打破想像，他不僅豪爽拿著未遮住LOGO的手搖飲給媒體拍照，離開前聽到別家媒體自稱是「台北山下智久」後，龜梨和也竟停腳步並轉身攀談！因為山下智久是龜梨和也的好朋友，當時一位男記者勇敢說出：「我是台北山P！」龜梨和也一臉問號攤手大聲詢問：「WHY？」隨身翻譯就解釋去年（2023）山下智久來台宣傳電影時，他在後台接受同一批媒體採訪的故事，龜梨和也就指著自己說「Kame」，再指著男記者說「山P」，然後深深一鞠躬並跟「台北山下智久」握手，場面相當爆笑。今年因為主演戲劇《背著善宰跑》而爆紅的邊佑錫，在該劇5月28日播畢後的隔週6月6日來台，趁戲劇尚未退燒就馬上來台辦活動的案例，其實相當罕見，邊佑錫甚至不走VIP通關，要現身接機大廳跟大家打招呼，所以當時桃園機場擠爆剛追完劇的千名粉絲，也因此發生暴動。事實上，當天接機結束後，不少粉絲怒轟媒體不守秩序，害乖乖排隊的粉絲「一眼都沒看到本人」，其實當天大家都有協調好「原地拍攝」，以不擋到粉絲為最高原則，但部分的人沒想理會，最後攝影變成「守秩序」與「不守秩序」2派，不守秩序的媒體看見黑影往前衝，害「守秩序」的記者擔憂拍不到畫面無法交差「只好跟著往前」，才導致大家不願意看見的場面發生。金秀賢、金智媛今年因為合作主演《淚之女王》廣被全球觀眾喜愛，2人也在戲劇播畢後陸續宣布訪台，「無形的默契」讓秀彬（2人的CP粉絲名）開心破表，而且他們「沒有說好」，抵台時都不走VIP，在接機大廳跟大批粉絲Say Hello，是繼邊佑錫後，今年再度讓桃機癱瘓的韓國藝人。泫雅跟龍俊亨今年1月認愛，7月就宣布要在10月結婚，沒想到辦婚禮之前，泫雅竟宣布來台參加職棒活動，成為第一位登上台北大巨蛋的韓星。當時沒有消息指出龍俊亨會現身，所以媒體焦點全擺在「首登大巨蛋韓星」、「泫雅有多辣」、「泫雅有無懷孕的體態」去關注寫稿，沒想到先是會場不斷播放泫雅跟龍俊亨的定情曲《Change》、《A Bitter Day》炒熱現場氣氛，後來就傳出龍俊亨也在台灣，但是否跟來大巨蛋不得而知，之後就有讀者表示在活動前夕於夜市遇到小倆口，驗證龍俊亨愛相隨，保護老婆黏TT跟來台灣。大勢女團(G)I-DLE今年10月4日至6日一連3天登上台北小巨蛋開演唱會，3場座無虛席一票難求。因為這是舒華的家鄉場，「中文LINE」舒華跟雨琦就特地準備「濕背秀」，帶來S.H.E的經典作品《SUPER STAR》表演，沒想到台下歌迷年齡偏低，沒經歷過S.H.E的輝煌時刻，所以當2人台上唱的熱烈時，幾區的觀眾席「給不出反應」，特別是記者後方看似只有小學的小歌迷頻問「S.H.E是誰？」、「《SUPER STAR》是什麼」，但當《Queencard》旋律一出，馬上嘶吼高唱，形成極大對比。特別一提，當時Threads流出有幾排的觀眾「都在低頭滑手機不看表演」的影片，那些低頭族其實是媒體記者，礙於打開電腦會影響後方歌迷看演唱會，所以選擇用手機打稿、傳回公司幫發布，並不是網友所說的「非粉」霸占位置的路人。SJ-D&E的成員東海、銀赫今年成為7-11商品代言人，並隨即來台舉辦演唱會，台上瘋狂置入性行銷就算了，跳舞時還不斷變出代言的微波食品、代言海報，更搞笑說上台前的餐點，都是吃7-11，代言人當的相當稱職；搞笑的是，不只韓方後台堆滿微波食品，媒體餐點也都是他們代言的食物，讓許多忙到沒機會去買來嚐鮮、甚至搶不贏粉絲而沒買到商品的記者，終於品嚐到雙帥代言的韓式料理。丁海寅今年因為《媽媽朋友的兒子》人氣再攀升，11月剛好來台舉辦見面會，更抽空接受記者訪問，而記者會當天的主持人兼翻譯，並不是各大韓秀御用的翻譯老師，而是一位會說中文的韓國人，導致採訪題目翻譯錯誤的狀況頻頻發生。其實丁海寅的記者會「提問題目」都要事先過審，記者只能問韓方點頭的題目，等於主持人應該事先會知道媒體會問什麼，豈料當一位記者發問：「你跟庭沼珉組CP，劇中覺得對方最美的瞬間是什麼時候？」主持人皺眉聽不懂、會錯意，該記者重複一遍後，主持人就翻錯題目變成「丁海寅覺得自己在劇裡最帥的時候」，而翻錯與轉達錯誤中文的尷尬瞬間不只一次，讓在場記者難以寫成完好新聞。