臺南400城市食力系列活動「臺南400宴」將於年底12月29日壓軸登場，邀集臺
南4大總舖師辦桌，總共將一次開席400桌，每桌1萬2000元，可吃到10道菜。日前12月4日中午12時於全台7 -11門市ibon機台與售票系統開放訂購，當時以不到四分鐘速度400桌席次就秒殺搶購完！臺南市政府公布，來不及搶桌的民眾竟可再有機會搶訂，因主辦單位完成對帳後， 將未完成繳費的名額再釋出，將於12月7日中午12:00再次開放訂 購，沒訂到的民眾要好好把握此次最後機會！也提醒訂購民眾要於時效內 完成付款。
台南市長黃偉哲日前在臺南400宴發布記者會時即表示：「臺
南400宴開放訂桌勢必秒殺」，果然神準預言！此次「台南400宴」聚集台南知名的四大總舖師聯手打造辦桌料理，包括：阿勇家餐飲事業的汪義勇師傅（阿勇師）、施家班餐飲宴席玄饌宴會館的施宗榮師傅、洪廚喜宴的洪俊男師傅、宏珍宴席餐廳的郭育宏師傅。並重磅邀請荷蘭美聲馬丁·賀肯斯（Martin Hurkens）於400宴中獻唱。
「臺南400城市食力-400宴」此次席開400桌，採線上預約報名額滿截止，每桌收費1萬2000元，共有十道佳餚，道道都是臺南特色美味。12月4日中午12點開放報名，創下4分鐘400桌被搶光紀錄。如今主辦單位完成對帳後，
將未完成繳費的名額再釋出，將於12月7日中午12:00再次開放訂 購，民眾同樣可至ibon 網路售票系統或全台7-11門市ibon 機台報名。
此次菜單包含五福府城耀荷南、布袋干貝繡球雞、南式古味紅燒羹、溜油龍膽石斑魚、紹興藥膳海大蝦、粉絲宮煲炒帶子、荷葉米糕網西丸、台式極品佛跳牆、金玉滿彩水果塔、仙草凍併冰淇淋共有10道菜。
阿勇家餐飲事業的汪義勇師傅（阿勇師）的大徒弟王明煌就不諱言向《NOWnews》記者透露，「這樣一桌菜色，我們平常最少最少都要開價1萬5000元以上，因此這次每桌1萬2000元真的相當划算，更何況此次一次請到我們四大總舖師，堪稱吃到賺到。」他並提到，其中的布袋干貝繡球雞是最費工的菜色，烏骨雞要先去骨，接著在裡面加入繡球丸等多種好料，且必須先首次蒸過幫助定型且去除雜質，接著再加入高湯蒸第二次，如此才能將所有精華融合再匯聚。
此外，必吃的菜色還有粉絲宮煲炒帶子，選用急速冷凍的大顆鮮干貝，先燙再炸，又再加入宮保醬拌炒，鹹甜帶點微辣的滋味，很能襯托大干貝的鮮。
至於同樣位在府城的台南遠東香格里拉飯店，也有新美食主題。此次挑選「國寶級」的頂級日本青森蘋果，由飯店五星級職人點心坊與上海滬菜中餐廳，雙主廚聯手推出「日本青森蘋果雙重饗宴」，將產地直送的蘋果，昇華為精緻的青森蘋果主題甜點與中式料理，包含：酸甜交織、清新柚香的「香柚蘋果塔」，香滑卡士達與果香餡料的「胡桃蘋果塔」、滑順奶香、柔嫩甜蜜的「蘋果巴斯克乳酪」、焦糖中帶有香草奶油氣息的「香草焦糖蘋果蛋糕」，與金黃酥香、焦香圓潤的「弘前蘋果香頌」。
另有鮮甜干貝搭配開胃果醋的「楠西梅汁蘋果醋綠帶子」，細膩回甘、溫火燉煮的「蘋果百合蜜棗燉雞湯」，外酥裡嫩、微甜帶脆的「松子蘆筍蘋果炒蝦鬆」，還有紅豆、蘋果與蜂蜜交織的「弘前蘋果相思紅豆包」。即日起至12月31日，各別於飯店1樓外賣店「品香坊」和38樓有台南最美觀景中餐廳吃好的「醉月樓」共同推出。
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「臺南400城市食力-400宴」此次席開400桌，採線上預約報名額滿截止，每桌收費1萬2000元，共有十道佳餚，道道都是臺南特色美味。12月4日中午12點開放報名，創下4分鐘400桌被搶光紀錄。如今主辦單位完成對帳後，
此次菜單包含五福府城耀荷南、布袋干貝繡球雞、南式古味紅燒羹、溜油龍膽石斑魚、紹興藥膳海大蝦、粉絲宮煲炒帶子、荷葉米糕網西丸、台式極品佛跳牆、金玉滿彩水果塔、仙草凍併冰淇淋共有10道菜。
阿勇家餐飲事業的汪義勇師傅（阿勇師）的大徒弟王明煌就不諱言向《NOWnews》記者透露，「這樣一桌菜色，我們平常最少最少都要開價1萬5000元以上，因此這次每桌1萬2000元真的相當划算，更何況此次一次請到我們四大總舖師，堪稱吃到賺到。」他並提到，其中的布袋干貝繡球雞是最費工的菜色，烏骨雞要先去骨，接著在裡面加入繡球丸等多種好料，且必須先首次蒸過幫助定型且去除雜質，接著再加入高湯蒸第二次，如此才能將所有精華融合再匯聚。
此外，必吃的菜色還有粉絲宮煲炒帶子，選用急速冷凍的大顆鮮干貝，先燙再炸，又再加入宮保醬拌炒，鹹甜帶點微辣的滋味，很能襯托大干貝的鮮。
至於同樣位在府城的台南遠東香格里拉飯店，也有新美食主題。此次挑選「國寶級」的頂級日本青森蘋果，由飯店五星級職人點心坊與上海滬菜中餐廳，雙主廚聯手推出「日本青森蘋果雙重饗宴」，將產地直送的蘋果，昇華為精緻的青森蘋果主題甜點與中式料理，包含：酸甜交織、清新柚香的「香柚蘋果塔」，香滑卡士達與果香餡料的「胡桃蘋果塔」、滑順奶香、柔嫩甜蜜的「蘋果巴斯克乳酪」、焦糖中帶有香草奶油氣息的「香草焦糖蘋果蛋糕」，與金黃酥香、焦香圓潤的「弘前蘋果香頌」。
另有鮮甜干貝搭配開胃果醋的「楠西梅汁蘋果醋綠帶子」，細膩回甘、溫火燉煮的「蘋果百合蜜棗燉雞湯」，外酥裡嫩、微甜帶脆的「松子蘆筍蘋果炒蝦鬆」，還有紅豆、蘋果與蜂蜜交織的「弘前蘋果相思紅豆包」。即日起至12月31日，各別於飯店1樓外賣店「品香坊」和38樓有台南最美觀景中餐廳吃好的「醉月樓」共同推出。