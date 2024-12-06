我是廣告 請繼續往下閱讀

▲信義房屋在地經營42年，企業理念是「以人為本，先義後利」。（圖／記者葉政勳攝）

「連鎖業奧斯卡」2024年全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔頒獎典禮昨（4）日舉行，信義房屋共有8名店長獲頒優良店長，其中4名更當選傑出店長！公司「以人為本」的核心理念，彰顯信義房屋在人才培育與服務品質的持續投入，展現公司人才的廣大能量與深厚實力。蕭美琴副總統出席典禮時表示，台灣服務業以熱情與溫度為特色，不僅展現對顧客的真誠關懷，也成為吸引外國人青睞的重要原因。服務業在少子化、高齡化、ESG需求及AI技術崛起下，各企業傑出店長與優良店長發揮了關鍵作用，憑藉卓越的領導力與服務精神，推動整體服務品質提升，不斷調整、創新展現強大的韌性，彰顯台灣連鎖加盟體系的競爭力，在國際間贏得良好口碑。2024年全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔頒獎典禮由台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）舉辦，是連鎖加盟業店長的最高榮耀，今年共有44家企業、259位店長參與，包括統一超商、遠傳電信、屈臣氏、麥當勞等商號群英薈萃，以「同行不是冤家，異業可以為師」的精神相互切磋，帶動台灣連鎖服務業更好。而「傑出店長」選拔，必須先成為「優良店長」，經歷書面資料審查、神秘訪客、公益社服等綜合評比，再透過面試一步步打通關，相當具有挑戰性。信義房屋在本次選拔活動中大獲肯定，在技術服務組別「傑出店長」6位名額中勇奪4名額，更是不動產業界唯一獲選傑出店長的企業，包括台北東門店經理許維哲、三峽店經理王燁、大興西路店執行經理段尹騫、河堤店經理何柏勲，其中，許維哲另獲頒展現創新實務經驗、深刻反思與卓越成果的「店務心得優異獎第一名」；何柏勲則獲得推動公益活動、關懷社區需求以及實踐社會責任方面，展現卓越貢獻與正向影響的「最佳社會服務獎」殊榮。許維哲所帶領的店面，月月超越業績目標，他不僅將處於低潮的業務輔導至TOP1，更積極規劃並親授專業能力課程，針對不同背景的夥伴，分為社區鄰里、商圈店家、辦公整合、舊屋需知四大面向，細分為舉辦講座、聯合行銷、更新案源等20個子項目，幫助團隊快速掌握客戶需求，並每週蒐集最新的房地產趨勢與政策資訊，與夥伴共享並主動擴散給客戶，提供高價值服務，贏得客戶信任與市場口碑。何柏勲走不同的路，帶團隊不是頻繁發名片，而是以「協助者」角色打入社區，透過耕耘商圈、深化社區，當在地變好了，自然吸引人進駐。包括颱風前，主動清掃商圈內的落葉以利排水；颱風後清潔河堤公園；學區內校園活動、新生入學等，都能看見他們協助的身影，最後連附近偶遇學生，都會被指認問安。一開始夥伴不適應，認為與房仲工作想象並不同，隨著一兩次實際參與後，開始體認到共好的永續性，最終社區住戶只要有房產疑問或買賣需求，都首選請教店內夥伴。另外，忠孝玉成店經理林鈺堂、中和景新店經理陳威瑜、天母西路店經理方龐邸以及汐止樟樹店經理吳佳螢等4名店長獲頒「優良店長」。這些來自不同區域、風格各異的店長，同樣秉持著信義房屋「以人為本」的服務理念，用專業和熱情為客戶創造價值。此次獲得傑出店長肯定不僅是個人榮耀，更是信義房屋長期培育人才、重視服務品質的最佳見證。公司將持續秉持「先義後利、以人為本、正向思考」的精神，將培育更多像這8位店長一樣的優秀人才，為台灣房仲產業注入正向能量。