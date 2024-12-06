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▲廚房是家中最常翻新的空間。（示意圖／取自unsplash）

今年即將結束，許多人會選擇將家中使用已久的空間翻新，以嶄新空間迎接新 的一年。信義房屋旗下平台信義居家內部數據顯示，廚房是民眾最優先考慮的空間之一，信義居家提供消費者以功能性與美觀性兩個準則來判斷是否該翻新廚房。並公布翻新的四大關鍵考量，包含櫥櫃動線須考量空間規劃、挑選檯面材質考慮質感最佳或CP值、建議選擇知名品牌、以及慎選施工廠商，協助消費者打造實用、美觀的理想廚房。信義居家首先提出，判斷廚具是否需要更換的準則是功能和外觀的折舊，廚具在正常使用情況下的壽命平均在10到15年，但還需考量使用習慣與環境因素，例如潮濕或日曬嚴重的環境，均可能縮短廚具使用年限，另外，像是水槽下方櫃體因漏水導致板材吸水膨脹、結構受損甚至塌陷等櫃體的損壞，建議應整套更換、另外，若廚具設備款式過於老舊，且已無法找到替代零件，也是可以換新的時機。針對有廚房翻新計畫的消費者，信義居家提供四大關鍵規劃準則：首先是廚具款式和動線規劃，廚房的款式與動線設計直接影響到平日使用，廚具的款式跟家中格局有關，一般建案或早期公寓的配置以一字型最多，依次是L型。ㄇ字型與中島型通常是設計師所另外規劃，建議民眾若要重新規劃櫥櫃動線時應充分考量廚房甚至整體家居空間的佈局，確保每個角落都能高效利用，又能維持居家的整體風格； 其次是檯面材質，目前人造石是比較廣泛使用的材質，因為價格實惠，完工質感不錯，CP值高；然而若對品質有要求，價格也非首要考量，則最推薦石英石檯面：其質感佳、表面硬度高，耐刮耐用，亦不容易吃色，但缺點是如果檯面尺度較長或是L型、ㄇ字型的石英石檯面，很難完全沒有接痕、又因價格落差空間大，實際上還是得看消費者的實際考量。第三個準則，則是選擇有口碑的知名品牌，在選購廚具時，建議選擇知名品牌，不僅產品品質有保障，更有機會享受完善的售後服務。信義居家平台與各大知名廚具品牌合作，可符合消費者不同的需求；最後、也是最重要的一點，即為選擇可提供一條龍服務的廠商或平台，讓裝修更省心。信義居家為居家服務一站式平台，提供從空間規劃、裝潢設計及清潔維護等各種嚴選服務，售後服務安心有保障，更能提供消費者完善而專業的服務。信義居家最後建議，許多消費者選在年前進行廚房翻新，均希望趕在農曆年前完工，信義居家也分析，廚房翻新工程從確認設計圖面、報價、一直到工廠備料生產需約10到15個工作天，裝潢工程則視規模大小而定，因此建議消費者在希望完工前的1.5~2個月完成廠商預約，才能以嶄新空間迎接新的一年。