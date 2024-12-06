我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市近五年住宅坪數減少最多前五名行政區。（圖／永慶房屋提供）

▲新北市近五年住宅坪數減少最多前五名行政區圖／永慶房屋提供）

高總價房買不起，只能委屈坪數，導致雙北市蛋黃區頻出現10坪以內的「鳥籠宅」，單價還屢創新高。不過，這股小宅風已開始外溢，擴散到蛋白區。永慶房屋彙整今年前9月與5年前同期資料比較，發現近年房價漲到令人咋舌的新北市林口區，晚5年買、房子縮水5.1坪，但居然只排第三慘，台北市北投區少5.2坪居次，而意外的是五股區5年來縮水了7.9坪、相當「台北蛋黃區小套房」，房價還漲44.7%，悲奪縮水王冠軍。先前台北市近5年住宅坪數減少最多前5區來看，過往被視為蛋白的北投區，5年少了5.2坪。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，隨著市中心房價高漲、缺乏開發素地，帶動北投區等蛋白區房價上漲，且北投士林科技園區(北士科)設立後，工作及久居人口增多，建商也開始推出小坪數建案吸引單身、工作人士，讓北投平均坪數少了5.2坪的空間，位居台北第一。同屬蛋白的南港區也登上榜單。陳金萍指出，除蛋黃區房價攀高外，南港區也積極轉型，擁有東區門戶計畫、三鐵共構及軟體園區等利多，推升房價，建商也推出低總價小宅。據統計，南港平均單價從54.1萬元漲至75.0萬元，漲幅高達38.6%，成為此次統計中台北房價漲幅最多的區域，甚至一舉超越內湖、士林等區域，而平均坪數則從46.3坪降至41.7坪，減少4.6坪。新北市五股區從2020年的44.0坪縮減至2024年的36.1坪，減少約7.9坪，相當於一間房間大小，但房價在五年間平均單價從2字頭升至3字頭，漲幅高達44.7%。陳金萍指出，五股區過去一直被視為新北市的「房價凹陷區」，然而隨著洲子洋重劃區發展的逐漸到位，加上五泰輕軌的交通願景，為區域房市增添柴火。除了在地客外，也磁吸了不少雙北的首購族、小資族進駐，購屋需求穩定，帶動房價上揚，但在薪資增加幅度追不上房價上漲速度的狀況下，民眾只得紛紛轉往坪數較小的住宅產品，使得購屋坪數明顯縮減。林口區近年來發展快速，特別是機場捷運、智慧園區建設，以及半導體大廠在此設廠，都為該區吸引了大量人口，並推動了當地房市的熱絡，尤其吸引很多口袋較深的台北市購屋客、換屋族、退休族等族群，帶動房價迅速攀升。陳金萍指出，林口區2024年平均單價41.1萬元，近五年漲幅高達55.7%，房價漲勢十分猛烈，同時也讓民眾難以負擔，建商改採推出小坪數建案，也導致坪數縮水現象加劇。觀察林口區的平均坪數從2020年的56.5坪下降至2024年的51.4坪，減少了5.1坪空間，僅次於五股區。最後，陳金萍提醒，除了房價、家庭結構因素外，雙北市開發程度較高，土地供應日趨緊張，而建商為了應對成本壓力以及考量一般民眾的購屋預算，紛紛將重心放在較小坪數的住宅單位上，不少購屋族也直接以總價作為購屋標準，讓低總、低自備的小宅成為市場最吸睛的產品，都市住宅「小宅化」影響範圍恐持續擴大。