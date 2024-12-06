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▲家樂福2024年泡麵銷量三巨頭，穩定由統一肉燥、來一客、滿漢大餐。（圖／家樂福提供）

▲家樂福在11月新上架開賣的「來一客辛辣香菇杯麵」，不僅創下首賣第一週銷售一空的紀錄。（圖／家樂福提供）

▲今年進口泡麵前十大熱銷榜中，韓國就佔了前8名，其次是日本與印尼品牌泡麵。（圖／家樂福提供）

▲今年進口泡麵前十大熱銷榜中，韓國就佔了前8名，其次是日本與印尼品牌泡麵。（圖／家樂福提供）

▲全聯麵食大賞開跑，單筆滿299元現折30元。（圖／全聯提供）

12月進入冬季，家樂福、全聯公佈「2024年泡麵熱銷榜」，今年銷量冠軍皆為統一肉燥麵，光家樂福通路就銷售就高達1億200萬元，蟬聯冠軍已經5年以上，亞軍雖仍為來一客鮮蝦魚板，不過來一客11月推出新品「辛辣香菇杯麵」單月業績超車鮮蝦魚板，預計2025年有機會闖入年度熱銷前五大排行榜。第1名：統一肉燥(麵(包) 85g，年銷售超過1億200萬元第2名：來一客-鮮蝦魚板 63g，年銷量超過7800萬元第3名：滿漢大餐蔥燒牛肉(袋)187g（亞洲十大台灣最高分評價），年銷量超過5300萬元第4名：維力炸醬麵（包）90g，年銷量超過4000萬元第5名：台酒花雕雞麵（包）200g，年銷量超過3800萬元第6名：味味A排骨雞湯麵（袋） 90第7名：統一辣味蔥燒牛肉（包）90g第8名：統一鮮蝦麵（包）83g第9名：統一阿Q雞汁排骨桶麵107g第10名：滿漢大餐蔥燒牛肉（碗） 192g今年台灣最強泡麵同樣由「統一肉燥麵」稱霸冠軍，並且家樂福透露已經連續奪冠至少5年。而家樂福在11月新上架開賣的「來一客辛辣香菇杯麵」，不僅創下首賣第一週銷售一空的紀錄，以黑馬之姿在11月就突破長年熱銷的來一客鮮蝦魚板的單月銷售業績，甚至達到業績倍數表現！預計2025年將會闖入年度熱銷前五大排行榜。第1名：農心辛拉麵超值包120g x5，年銷量超過5800萬元第2名：農心爽口海鮮烏龍麵超值包120g x5，年銷量超過1600萬元第3名：農心 安城湯麵超值包125g x5，年銷量超過1300萬元第4名：營多珍饌系列印尼極品炒麵80g(首次進榜) ，年銷量超過1100萬元第5名：不倒翁起司拉麵（袋）111g第6名：農心辛辣白菜風味拉麵超值包120g x5第7名：農心安城湯麵（包）125g第8名：日清合味道海鮮味杯麵，年銷量超過570萬元第9名：日清咚兵衛油豆腐烏龍麵（碗）第10名：營多珍饌系列蒜香極品炒麵80g今年進口泡麵前十大熱銷榜中，韓國就佔了前8名，其次是日本與印尼品牌泡麵，而在顧客喜愛的口感表現，辛辣還是主要的熱銷口味，其次是加入香菇或海鮮配材的口味，並且營多印尼泡麵首次擠進前5名，並且單包10元上下的超高CP值，一年可賣約110萬包，可見在台相當受到饕客喜愛。◾新加坡百勝廚叻沙拉麵（包）185g，特價89元◾滿漢大餐蔥燒牛肉麵（袋）187g，特價135元◾農心魷魚炒碼麵（袋）130g，特價249元◾Mykuali檳城白咖哩雞（袋）110g，特價148元◾Paldo御膳炸醬麵（包）200g，特價209元◾農心浣熊炸醬烏龍碗麵114g，特價69元◾曾拌麵-香蔥椒麻116g，特價178元◾愛覓麵泰式綠咖哩雞肉風味杯麵70g，特價32元◾KiKi蔥油拌麵90g，特價249元第一名：統一肉燥風味-包麵第二名：統一來一客杯麵－鮮蝦魚板風味第三名：農心辛拉麵第四名：營多拌炒麵第五名：MAMA蝦味麵全聯明（6）日起至12月19日開跑「麵食大賞」，全店泡麵商品單筆每滿299元現折30元，必買優惠一次看。◾韓國Samlip讚岐烏龍麵海苔/海鮮風味第2件5折，3入原價139元、特價104元◾農心辛炒麵起司風味136g第2件5折，原價55元、特價41元◾農心韓國醡醬風味麵140g第2件5折，原價46元、特價35元◾火辣雞肉風味鐵板炒麵140g任2包88元，原價45元、特價44元◾營多拌炒麵75~85g任3包32元，原價12元、特價11元◾宗家府清爽減辣泡菜買1送1，原價249元、特價125元