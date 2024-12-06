雙12速食激戰白熱化，肉肉控鎖定炸雞優惠一次整理！拿坡里雙12「買一送一」買7塊炸雞桶送小披薩；三商炸雞則有「6塊炸雞233元」、換算下來一塊炸雞39元有找，力拚全家便利商店每塊40元，而且還加碼「買一送一桶」超值優惠，買「6塊炸雞桶」就送「香酥雞柳桶」。

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📌拿坡里雙12買一送一！買7塊炸雞桶送小披薩
拿坡里披薩12月6日至12月19日，全台137家門市內用或外帶，買1桶7塊炸雞就「免費贈送1個小披薩」特價406元（原價675元），現省269元；而且炸雞桶還可更換為烤雞，不過雞塊部位無法自由挑選喔。

▲本週速食必吃炸雞、披薩優惠一次整理！拿坡里6塊炸雞199元，必勝客、達美樂披薩都半價，麥當勞「5款買一送一」，肯德基、頂呱呱都有隱藏優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里雙12買一送一！買7塊炸雞桶送小披薩。（示意圖／記者蕭涵云攝）
📌三商炸雞「6塊炸雞233元」一塊39元有找！加碼「買一送一桶」
三商炸雞掛牌改名優惠殺不停，即日起至12月18日，開吃「6塊炸雞桶(原味脆皮/辣味義式)」特價233元（原價348元），3腿3排換算一塊炸雞只要39元；約500g的「香酥雞柳桶」也特價233元（原價350元）。竟然還加碼「買一送一桶」超值優惠，買「6塊炸雞桶」就送「香酥雞柳桶」特價399元（原價698元）。

▲三商炸雞「6塊炸雞233元」！加碼「買一送一桶」。月底也能划算吃雞。（圖／翻攝自三商炸雞FB）
▲三商炸雞「6塊炸雞233元」！加碼「買一送一桶」。（圖／翻攝自三商炸雞FB）
📌全家便利商店：首賣「8塊炸雞桶」320元！爽吃火辣雞腿
便利超商也搶攻速食炸雞市場！全家SOHOT炎選首度開賣炸雞，即日起至12月24日「8塊炸雞桶」320元，提供辣味炸棒腿、轟炸火辣雞腿排、轟炸火辣雞翅3種部位任選，每塊40元爽吃台灣人最愛的雞腿、還是獨家調製的香辣口味，給足速食品牌威脅。

不過全家「SOHOT炎選」專區並非每一家門市都有設置，建議嚐鮮前先下載全家APP、點選「地圖趣」，進入「限店美食瘋」專區，選擇「SOHOT炎選-炸烤物」商品查詢，即可看到有販售的店舖資訊消息。

▲全家便利商店搶攻聚會商機，開賣便利商店首見「8入炸雞桶」，即起至12月24日前，8入320元、平均40元。（圖／全家提供）
▲全家便利商店首賣「8塊炸雞桶」，換算下來一塊炸雞40元，還可以挑選喜愛的雞腿部位。（圖／全家提供）

肯德基雙12買一送一！炸雞蛋撻餐99元、「12蛋撻＋8雞塊」359元

雙12肯德基蛋撻12元、雞塊6元！必勝客披薩餐93元　比買1送1便宜

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