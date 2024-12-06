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▲拿坡里雙12買一送一！買7塊炸雞桶送小披薩。（示意圖／記者蕭涵云攝）

▲三商炸雞「6塊炸雞233元」！加碼「買一送一桶」。（圖／翻攝自三商炸雞FB）

▲全家便利商店首賣「8塊炸雞桶」，換算下來一塊炸雞40元，還可以挑選喜愛的雞腿部位。（圖／全家提供）

雙12速食激戰白熱化，肉肉控鎖定炸雞優惠一次整理！拿坡里雙12「買一送一」買7塊炸雞桶送小披薩；三商炸雞則有「6塊炸雞233元」、換算下來一塊炸雞39元有找，力拚全家便利商店每塊40元，而且還加碼「買一送一桶」超值優惠，買「6塊炸雞桶」就送「香酥雞柳桶」。拿坡里披薩12月6日至12月19日，全台137家門市內用或外帶，買1桶7塊炸雞就「免費贈送1個小披薩」特價406元（原價675元），現省269元；而且炸雞桶還可更換為烤雞，不過雞塊部位無法自由挑選喔。三商炸雞掛牌改名優惠殺不停，即日起至12月18日，開吃「6塊炸雞桶(原味脆皮/辣味義式)」特價233元（原價348元），3腿3排換算一塊炸雞只要39元；約500g的「香酥雞柳桶」也特價233元（原價350元）。竟然還加碼「買一送一桶」超值優惠，買「6塊炸雞桶」就送「香酥雞柳桶」特價399元（原價698元）。便利超商也搶攻速食炸雞市場！全家SOHOT炎選首度開賣炸雞，即日起至12月24日「8塊炸雞桶」320元，提供辣味炸棒腿、轟炸火辣雞腿排、轟炸火辣雞翅3種部位任選，每塊40元爽吃台灣人最愛的雞腿、還是獨家調製的香辣口味，給足速食品牌威脅。不過全家「SOHOT炎選」專區並非每一家門市都有設置，建議嚐鮮前先下載全家APP、點選「地圖趣」，進入「限店美食瘋」專區，選擇「SOHOT炎選-炸烤物」商品查詢，即可看到有販售的店舖資訊消息。