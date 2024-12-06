113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮上台灣拳后林郁婷以奧運金牌得主成為全場矚目的焦點之一，也是2024年的獎金后。她不僅分享了對今年成績的感受，也談及了對小學妹的期許、拳擊運動未來的展望，以及近日因性別問題引發的爭議。

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林郁婷在巴黎奧運奪得拳擊女子57公斤級金牌後，一路承受壓力與挑戰，但仍以堅定意志克服重重困難。她表示，今年的比賽雖然告一段落，但這是她運動生涯中最重要的一年，按照計畫一步步達成目標，發揮出最佳表現。她認為，奧運金牌的意義非凡，而國光獎章的肯定則是對選手最高的榮譽。

「循序漸進，按照計畫越做越好」，林郁婷總結道，這一年是努力的累積與收穫，也讓她對未來充滿期待。

林郁婷特別提到，鶯歌國中的小學妹在比賽中的亮眼表現讓她感到欣慰，並認為年輕選手需要抓住每次機會來提升自己。她幽默地用「好還要再更好」評價學妹的表現，同時勉勵她們要為自己與國家爭取榮耀。

針對拳擊新組織WB（世界拳總）的發展，林郁婷表示樂見其成，但也強調規範與運作仍需完善。她希望未來的比賽規則能更加透明，為選手創造公平的競技環境。

▲台灣拳后林郁婷奧運期間因性別爭議遭國際拳擊總會（IBA）與知名作家JK羅琳攻擊打壓。（圖／中華奧會提供）
▲台灣拳后林郁婷奧運期間因性別爭議遭國際拳擊總會（IBA）與知名作家JK羅琳攻擊打壓。（圖／中華奧會提供）
性別問題爭議：從挑戰中展現勇氣

林郁婷日前赴英國參加WB世界拳總年終賽，卻再度因性別問題遭質疑，被迫選擇退賽。她在頒獎典禮上首次公開談及此事，感謝國人的支持與鼓勵，「我能承受得住這些挑戰，也將繼續迎接未來的考驗。」

她坦言：「拳擊之路我一直都沒有放棄，這是屬於我該做的事。」她希望透過教練與政府的溝通，促使新組織完善性別規範，避免未來再次發生類似事件。

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