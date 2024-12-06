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▲台灣拳后林郁婷奧運期間因性別爭議遭國際拳擊總會（IBA）與知名作家JK羅琳攻擊打壓。（圖／中華奧會提供）

林郁婷在巴黎奧運奪得拳擊女子57公斤級金牌後，一路承受壓力與挑戰，但仍以堅定意志克服重重困難。她表示，今年的比賽雖然告一段落，但這是她運動生涯中最重要的一年，按照計畫一步步達成目標，發揮出最佳表現。她認為，奧運金牌的意義非凡，而國光獎章的肯定則是對選手最高的榮譽。林郁婷特別提到，鶯歌國中的小學妹在比賽中的亮眼表現讓她感到欣慰，並認為年輕選手需要抓住每次機會來提升自己。她幽默地用「好還要再更好」評價學妹的表現，同時勉勵她們要為自己與國家爭取榮耀。針對拳擊新組織WB（世界拳總）的發展，林郁婷表示樂見其成，但也強調規範與運作仍需完善。她希望未來的比賽規則能更加透明，為選手創造公平的競技環境。林郁婷日前赴英國參加WB世界拳總年終賽，卻再度因性別問題遭質疑，被迫選擇退賽。她在頒獎典禮上首次公開談及此事，感謝國人的支持與鼓勵，「我能承受得住這些挑戰，也將繼續迎接未來的考驗。」她坦言：「拳擊之路我一直都沒有放棄，這是屬於我該做的事。」她希望透過教練與政府的溝通，促使新組織完善性別規範，避免未來再次發生類似事件。