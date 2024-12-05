「113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」將於明(6)日下午2時，在臺北凱達大飯店隆重舉行。本次典禮旨在表彰臺灣運動員於國際賽事中創下的輝煌成績，並彰顯運動科學研究對競技場上的卓越貢獻。

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在過去的一年裡，台灣運動健兒在全球舞臺上展現了驕人成績，其中包含2024年第33屆巴黎夏季奧林匹克運動會等50項國際賽事。此次典禮將頒發國光體育獎章予451人次，包括331位選手與12位教練。此外，獎助學金總額高達新臺幣4億6,470萬元，並對運動科學研究成果進行獎勵，以表彰23項研究的優異表現。

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，最後以抓舉105kg、挺舉130kg，總和235kg收下銅牌。（圖/達志影像/美聯社）
▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，最後以抓舉105kg、挺舉130kg，總和235kg收下銅牌。（圖/達志影像/美聯社）
臺灣健兒的國際榮耀

本次典禮中，多位選手的傑出表現備受矚目。羽球男雙李洋與王齊麟在2024年巴黎奧運上，力克世界排名第一的中國隊，成功奪金，締造奧運史上首對連續兩屆奪金的男雙組合，展現臺灣體育的強大實力。拳擊選手林郁婷亦在巴黎奧運奪下女子57公斤級冠軍，以她在頒獎時高舉胸前的梅花會徽，向全世界宣告：「我來自臺灣，我是臺灣的女兒。」

除了奧運選手之外，甫於上月24日結束的世界12強棒球錦標賽中，台灣代表隊以頂尖的表現奪得冠軍，這是我國棒球史上首次贏得一級國際賽事的榮譽，成為本次頒獎典禮的焦點之一。

▲唐嘉鴻在巴黎奧運替台灣奪銅牌。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲唐嘉鴻在巴黎奧運替台灣奪銅牌。（圖／NOWnews社群中心製圖）
運動科學的支持與突破

除了對選手的表彰，本次典禮還將頒獎給在運動科學領域做出卓越貢獻的研究者。共有23項研究成果獲獎，涵蓋訓練創新、體能恢復、心理建設及技術戰術分析等多方面，為選手提供了全面而精準的支持。

教育部體育署表示，運動科學的進步是臺灣體育發展的重要基石。科學的輔助讓選手們在國際賽場上擁有更穩定的表現，也為運動產業的未來注入了新能量。

體育場上的榮耀，來自於前線選手與幕後教練的共同努力。本次典禮是對他們的全面肯定，也是向全世界彰顯「臺灣精神」的最佳時刻。選手們透過卓越的成績傳遞出堅韌不拔的意志與對榮譽的執著，為國家贏得無數掌聲。

教育部體育署表示，沒有運動科學專家與團隊的默默耕耘，就沒有今日的亮眼成績。從訓練到比賽，臺灣體育界正以實力與努力向世界證明自己。

▲林郁婷站上巴黎奧運頒獎台最頂峰，回憶跑馬燈湧現，她也感動落淚。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷站上巴黎奧運頒獎台最頂峰，回憶跑馬燈湧現，她也感動落淚。（圖／美聯社／達志影像）

🥇以下是完整國光獎金資訊統整：

🏆獲獎人數與獎金

  1. 國光體育獎章：451人次（選手331人、教練12人）。
  2. 獎助學金總額：新臺幣4億6,470萬元。
  3. 運動科學研究成果獎勵：23件（優等4件、甲等5件、佳作14件）。
🏆獎章數量：

  1. 金質獎章：52面。
  2. 銀質獎章：38面。
  3. 銅質獎章：359面。
▲李洋巴黎奧運奪金後，躺在賽場上拍照留念。（圖／李洋IG）
▲李洋巴黎奧運奪金後，躺在賽場上拍照留念。（圖／李洋IG）

🏆獲獎賽事

  • 綜合型賽會：2024年第33屆巴黎夏季奧運會。
  • 單項錦標賽：包括2024年湯姆斯盃、世界12強棒球錦標賽、亞洲短道競速滑冰錦標賽等，共計49項。

🏆個人獎金最高

  1. 林郁婷（拳擊）
    • 巴黎奧運金牌（新臺幣2,000萬元）。
    • 世界拳擊錦標賽季軍（新臺幣90萬元）。
    • 總計：新臺幣2,090萬元。
  2. 李洋、王齊麟（羽球男雙）
    • 巴黎奧運金牌（新臺幣2,000萬元）。
    • 湯姆斯盃團體季軍（新臺幣60萬元）。
    • 總計：新臺幣2,060萬元。

🏆最多獎章得主

  1. 李孟竹（滑輪溜冰）：7面（含三等一級2面、三等二級5面）。
  2. 楊合貞（滑輪溜冰）：7面（含三等一級1面、三等二級2面、三級三級4面）。
▲中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍。（圖／記者葉政勳攝）
▲中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍。（圖／記者葉政勳攝）

🏆獎金最高賽事

  • 世界12強棒球錦標賽：總獎金新臺幣1億9,600萬元
🏆原住民族選手榮耀

  1. 太魯閣族： 洪甯暄（拔河）。
  2. 布農族： 田基森（健力）、黃俞安（拔河）等。
  3. 阿美族： 杜禕依姿（射擊）、郭婞淳（舉重）、陳念琴（拳擊）等28人。
  4. 其他族群： 泰雅族7人、排灣族5人、魯凱族1人等
▲陳念琴在巴黎奧運關鍵8強賽獲勝，三屆叩關奧運總算有獎牌晉仗。（圖/拳擊協會提供）
▲陳念琴在巴黎奧運關鍵8強賽獲勝，三屆叩關奧運總算有獎牌晉仗。（圖/拳擊協會提供）
🏆各單項運動國際錦標賽

  • (1)    2024年WBSC世界12強棒球錦標賽
  • (2)    2024年湯姆斯盃團體錦標賽
  • (3)    2024年世界柔道錦標賽
  • (4)    2024年世界團體桌球錦標賽
  • (5)    2024年第23屆世界蹼泳錦標賽
  • (6)    2024年世界自由潛水室內錦標賽
  • (7)    2024年世界室內拔河錦標賽
  • (8)    2024年世界啦啦隊錦標賽
  • (9)    2024年亞洲柔道錦標賽
  • (10)  2024年亞洲輕艇競速錦標賽
  • (11)  2024年亞洲短道競速滑冰錦標賽
  • (12)  2024年ACBS亞洲花式撞球錦標賽
  • (13)  2024年亞洲舉重錦標賽
  • (14)  2024年亞太女子業餘錦標賽
  • (15)  2024年第8屆亞洲跆拳道品勢錦標賽
  • (16)  2024年亞洲登山車錦標賽
  • (17)  2024年亞洲青年自由車(場地)錦標賽
  • (18)  2023年第53屆世界射擊錦標賽
  • (19)  2023年世界女子拳擊錦標賽
  • (20)  2023年世界業餘隊際錦標賽–聖托盃(女子)
  • (21)  2023年世界舉重錦標賽
  • (22)  2023年第43屆世界女子暨第52屆世界男子健力錦標賽
  • (23)  2023年第16屆世界武術錦標賽
  • (24)  2023年第15屆世界女子相撲錦標賽
  • (25)  2023年世界室外拔河錦標賽
  • (26)  2023年世界自由式輪滑錦標賽
  • (27)  2023年世界競速溜冰錦標賽
  • (28)  2023年第12屆世界盃合球錦標賽
  • (29)  2023年世界青年舉重錦標賽
  • (30)  2023年世界青少年桌球錦標賽
  • (31)  2023年第9屆世界青年女子相撲錦標賽
  • (32)  2023年第30屆亞洲棒球錦標賽
  • (33)  2023年亞洲輕艇水球錦標賽
  • (34)  2023年第26屆亞洲桌球錦標賽
  • (35)  2023年亞洲舉重錦標賽
  • (36)  2023年第18屆亞洲蹼泳錦標賽暨亞洲青少年蹼泳比賽
  • (37)  2023年第15屆亞洲射擊錦標賽
  • (38)  2023年亞洲短道競速滑冰錦標賽

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