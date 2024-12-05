「113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」將於明(6)日下午2時，在臺北凱達大飯店隆重舉行。本次典禮旨在表彰臺灣運動員於國際賽事中創下的輝煌成績，並彰顯運動科學研究對競技場上的卓越貢獻。
在過去的一年裡，台灣運動健兒在全球舞臺上展現了驕人成績，其中包含2024年第33屆巴黎夏季奧林匹克運動會等50項國際賽事。此次典禮將頒發國光體育獎章予451人次，包括331位選手與12位教練。此外，獎助學金總額高達新臺幣4億6,470萬元，並對運動科學研究成果進行獎勵，以表彰23項研究的優異表現。
臺灣健兒的國際榮耀
本次典禮中，多位選手的傑出表現備受矚目。羽球男雙李洋與王齊麟在2024年巴黎奧運上，力克世界排名第一的中國隊，成功奪金，締造奧運史上首對連續兩屆奪金的男雙組合，展現臺灣體育的強大實力。拳擊選手林郁婷亦在巴黎奧運奪下女子57公斤級冠軍，以她在頒獎時高舉胸前的梅花會徽，向全世界宣告：「我來自臺灣，我是臺灣的女兒。」
除了奧運選手之外，甫於上月24日結束的世界12強棒球錦標賽中，台灣代表隊以頂尖的表現奪得冠軍，這是我國棒球史上首次贏得一級國際賽事的榮譽，成為本次頒獎典禮的焦點之一。
運動科學的支持與突破
除了對選手的表彰，本次典禮還將頒獎給在運動科學領域做出卓越貢獻的研究者。共有23項研究成果獲獎，涵蓋訓練創新、體能恢復、心理建設及技術戰術分析等多方面，為選手提供了全面而精準的支持。
教育部體育署表示，運動科學的進步是臺灣體育發展的重要基石。科學的輔助讓選手們在國際賽場上擁有更穩定的表現，也為運動產業的未來注入了新能量。
體育場上的榮耀，來自於前線選手與幕後教練的共同努力。本次典禮是對他們的全面肯定，也是向全世界彰顯「臺灣精神」的最佳時刻。選手們透過卓越的成績傳遞出堅韌不拔的意志與對榮譽的執著，為國家贏得無數掌聲。
教育部體育署表示，沒有運動科學專家與團隊的默默耕耘，就沒有今日的亮眼成績。從訓練到比賽，臺灣體育界正以實力與努力向世界證明自己。
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臺灣健兒的國際榮耀
本次典禮中，多位選手的傑出表現備受矚目。羽球男雙李洋與王齊麟在2024年巴黎奧運上，力克世界排名第一的中國隊，成功奪金，締造奧運史上首對連續兩屆奪金的男雙組合，展現臺灣體育的強大實力。拳擊選手林郁婷亦在巴黎奧運奪下女子57公斤級冠軍，以她在頒獎時高舉胸前的梅花會徽，向全世界宣告：「我來自臺灣，我是臺灣的女兒。」
除了奧運選手之外，甫於上月24日結束的世界12強棒球錦標賽中，台灣代表隊以頂尖的表現奪得冠軍，這是我國棒球史上首次贏得一級國際賽事的榮譽，成為本次頒獎典禮的焦點之一。
運動科學的支持與突破
除了對選手的表彰，本次典禮還將頒獎給在運動科學領域做出卓越貢獻的研究者。共有23項研究成果獲獎，涵蓋訓練創新、體能恢復、心理建設及技術戰術分析等多方面，為選手提供了全面而精準的支持。
教育部體育署表示，運動科學的進步是臺灣體育發展的重要基石。科學的輔助讓選手們在國際賽場上擁有更穩定的表現，也為運動產業的未來注入了新能量。
體育場上的榮耀，來自於前線選手與幕後教練的共同努力。本次典禮是對他們的全面肯定，也是向全世界彰顯「臺灣精神」的最佳時刻。選手們透過卓越的成績傳遞出堅韌不拔的意志與對榮譽的執著，為國家贏得無數掌聲。
教育部體育署表示，沒有運動科學專家與團隊的默默耕耘，就沒有今日的亮眼成績。從訓練到比賽，臺灣體育界正以實力與努力向世界證明自己。
🥇以下是完整國光獎金資訊統整：
🏆獲獎人數與獎金
- 國光體育獎章：451人次（選手331人、教練12人）。
- 獎助學金總額：新臺幣4億6,470萬元。
- 運動科學研究成果獎勵：23件（優等4件、甲等5件、佳作14件）。
- 金質獎章：52面。
- 銀質獎章：38面。
- 銅質獎章：359面。
🏆獲獎賽事
- 綜合型賽會：2024年第33屆巴黎夏季奧運會。
- 單項錦標賽：包括2024年湯姆斯盃、世界12強棒球錦標賽、亞洲短道競速滑冰錦標賽等，共計49項。
🏆個人獎金最高
- 林郁婷（拳擊）
- 巴黎奧運金牌（新臺幣2,000萬元）。
- 世界拳擊錦標賽季軍（新臺幣90萬元）。
- 總計：新臺幣2,090萬元。
- 李洋、王齊麟（羽球男雙）
- 巴黎奧運金牌（新臺幣2,000萬元）。
- 湯姆斯盃團體季軍（新臺幣60萬元）。
- 總計：新臺幣2,060萬元。
🏆最多獎章得主
- 李孟竹（滑輪溜冰）：7面（含三等一級2面、三等二級5面）。
- 楊合貞（滑輪溜冰）：7面（含三等一級1面、三等二級2面、三級三級4面）。
🏆獎金最高賽事
- 世界12強棒球錦標賽：總獎金新臺幣1億9,600萬元。
- 太魯閣族： 洪甯暄（拔河）。
- 布農族： 田基森（健力）、黃俞安（拔河）等。
- 阿美族： 杜禕依姿（射擊）、郭婞淳（舉重）、陳念琴（拳擊）等28人。
- 其他族群： 泰雅族7人、排灣族5人、魯凱族1人等
- (1) 2024年WBSC世界12強棒球錦標賽
- (2) 2024年湯姆斯盃團體錦標賽
- (3) 2024年世界柔道錦標賽
- (4) 2024年世界團體桌球錦標賽
- (5) 2024年第23屆世界蹼泳錦標賽
- (6) 2024年世界自由潛水室內錦標賽
- (7) 2024年世界室內拔河錦標賽
- (8) 2024年世界啦啦隊錦標賽
- (9) 2024年亞洲柔道錦標賽
- (10) 2024年亞洲輕艇競速錦標賽
- (11) 2024年亞洲短道競速滑冰錦標賽
- (12) 2024年ACBS亞洲花式撞球錦標賽
- (13) 2024年亞洲舉重錦標賽
- (14) 2024年亞太女子業餘錦標賽
- (15) 2024年第8屆亞洲跆拳道品勢錦標賽
- (16) 2024年亞洲登山車錦標賽
- (17) 2024年亞洲青年自由車(場地)錦標賽
- (18) 2023年第53屆世界射擊錦標賽
- (19) 2023年世界女子拳擊錦標賽
- (20) 2023年世界業餘隊際錦標賽–聖托盃(女子)
- (21) 2023年世界舉重錦標賽
- (22) 2023年第43屆世界女子暨第52屆世界男子健力錦標賽
- (23) 2023年第16屆世界武術錦標賽
- (24) 2023年第15屆世界女子相撲錦標賽
- (25) 2023年世界室外拔河錦標賽
- (26) 2023年世界自由式輪滑錦標賽
- (27) 2023年世界競速溜冰錦標賽
- (28) 2023年第12屆世界盃合球錦標賽
- (29) 2023年世界青年舉重錦標賽
- (30) 2023年世界青少年桌球錦標賽
- (31) 2023年第9屆世界青年女子相撲錦標賽
- (32) 2023年第30屆亞洲棒球錦標賽
- (33) 2023年亞洲輕艇水球錦標賽
- (34) 2023年第26屆亞洲桌球錦標賽
- (35) 2023年亞洲舉重錦標賽
- (36) 2023年第18屆亞洲蹼泳錦標賽暨亞洲青少年蹼泳比賽
- (37) 2023年第15屆亞洲射擊錦標賽
- (38) 2023年亞洲短道競速滑冰錦標賽
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