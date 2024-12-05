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▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤級出賽，最後以抓舉105kg、挺舉130kg，總和235kg收下銅牌。（圖/達志影像/美聯社）

▲唐嘉鴻在巴黎奧運替台灣奪銅牌。（圖／NOWnews社群中心製圖）

▲林郁婷站上巴黎奧運頒獎台最頂峰，回憶跑馬燈湧現，她也感動落淚。（圖／美聯社／達志影像）

🥇以下是完整國光獎金資訊統整：

🏆獲獎人數與獎金

國光體育獎章：451人次（選手331人、教練12人）。 獎助學金總額：新臺幣4億6,470萬元。 運動科學研究成果獎勵：23件（優等4件、甲等5件、佳作14件）。

金質獎章：52面。 銀質獎章：38面。 銅質獎章：359面。

▲李洋巴黎奧運奪金後，躺在賽場上拍照留念。（圖／李洋IG）

🏆獲獎賽事

綜合型賽會：2024年第33屆巴黎夏季奧運會。

單項錦標賽：包括2024年湯姆斯盃、世界12強棒球錦標賽、亞洲短道競速滑冰錦標賽等，共計49項。

🏆個人獎金最高

林郁婷（拳擊） 巴黎奧運金牌（新臺幣2,000萬元）。

世界拳擊錦標賽季軍（新臺幣90萬元）。

總計：新臺幣2,090萬元。 李洋、王齊麟（羽球男雙） 巴黎奧運金牌（新臺幣2,000萬元）。

湯姆斯盃團體季軍（新臺幣60萬元）。

總計：新臺幣2,060萬元。

🏆最多獎章得主

李孟竹（滑輪溜冰）：7面（含三等一級2面、三等二級5面）。 楊合貞（滑輪溜冰）：7面（含三等一級1面、三等二級2面、三級三級4面）。

▲中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍。（圖／記者葉政勳攝）

🏆獎金最高賽事

世界12強棒球錦標賽：總獎金新臺幣1億9,600萬元。

太魯閣族： 洪甯暄（拔河）。 布農族： 田基森（健力）、黃俞安（拔河）等。 阿美族： 杜禕依姿（射擊）、郭婞淳（舉重）、陳念琴（拳擊）等28人。 其他族群： 泰雅族7人、排灣族5人、魯凱族1人等

▲陳念琴在巴黎奧運關鍵8強賽獲勝，三屆叩關奧運總算有獎牌晉仗。（圖/拳擊協會提供）

(1) 2024年WBSC世界12強棒球錦標賽

(2) 2024年湯姆斯盃團體錦標賽

(3) 2024年世界柔道錦標賽

(4) 2024年世界團體桌球錦標賽

(5) 2024年第23屆世界蹼泳錦標賽

(6) 2024年世界自由潛水室內錦標賽

(7) 2024年世界室內拔河錦標賽

(8) 2024年世界啦啦隊錦標賽

(9) 2024年亞洲柔道錦標賽

(10) 2024年亞洲輕艇競速錦標賽

(11) 2024年亞洲短道競速滑冰錦標賽

(12) 2024年ACBS亞洲花式撞球錦標賽

(13) 2024年亞洲舉重錦標賽

(14) 2024年亞太女子業餘錦標賽

(15) 2024年第8屆亞洲跆拳道品勢錦標賽

(16) 2024年亞洲登山車錦標賽

(17) 2024年亞洲青年自由車(場地)錦標賽

(18) 2023年第53屆世界射擊錦標賽

(19) 2023年世界女子拳擊錦標賽

(20) 2023年世界業餘隊際錦標賽–聖托盃(女子)

(21) 2023年世界舉重錦標賽

(22) 2023年第43屆世界女子暨第52屆世界男子健力錦標賽

(23) 2023年第16屆世界武術錦標賽

(24) 2023年第15屆世界女子相撲錦標賽

(25) 2023年世界室外拔河錦標賽

(26) 2023年世界自由式輪滑錦標賽

(27) 2023年世界競速溜冰錦標賽

(28) 2023年第12屆世界盃合球錦標賽

(29) 2023年世界青年舉重錦標賽

(30) 2023年世界青少年桌球錦標賽

(31) 2023年第9屆世界青年女子相撲錦標賽

(32) 2023年第30屆亞洲棒球錦標賽

(33) 2023年亞洲輕艇水球錦標賽

(34) 2023年第26屆亞洲桌球錦標賽

(35) 2023年亞洲舉重錦標賽

(36) 2023年第18屆亞洲蹼泳錦標賽暨亞洲青少年蹼泳比賽

(37) 2023年第15屆亞洲射擊錦標賽

(38) 2023年亞洲短道競速滑冰錦標賽

「113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」將於明(6)日下午2時，在臺北凱達大飯店隆重舉行。在過去的一年裡，台灣運動健兒在全球舞臺上展現了驕人成績，本次典禮中，多位選手的傑出表現備受矚目。羽球男雙李洋與王齊麟在2024年巴黎奧運上，力克世界排名第一的中國隊，成功奪金，締造奧運史上首對連續兩屆奪金的男雙組合，展現臺灣體育的強大實力。拳擊選手林郁婷亦在巴黎奧運奪下女子57公斤級冠軍，以她在頒獎時高舉胸前的梅花會徽，向全世界宣告：「我來自臺灣，我是臺灣的女兒。」除了奧運選手之外，甫於上月24日結束的世界12強棒球錦標賽中，台灣代表隊以頂尖的表現奪得冠軍，這是我國棒球史上首次贏得一級國際賽事的榮譽，成為本次頒獎典禮的焦點之一。除了對選手的表彰，本次典禮還將頒獎給在運動科學領域做出卓越貢獻的研究者。共有23項研究成果獲獎，涵蓋訓練創新、體能恢復、心理建設及技術戰術分析等多方面，為選手提供了全面而精準的支持。教育部體育署表示，運動科學的進步是臺灣體育發展的重要基石。科學的輔助讓選手們在國際賽場上擁有更穩定的表現，也為運動產業的未來注入了新能量。體育場上的榮耀，來自於前線選手與幕後教練的共同努力。本次典禮是對他們的全面肯定，也是向全世界彰顯「臺灣精神」的最佳時刻。選手們透過卓越的成績傳遞出堅韌不拔的意志與對榮譽的執著，為國家贏得無數掌聲。教育部體育署表示，沒有運動科學專家與團隊的默默耕耘，就沒有今日的亮眼成績。從訓練到比賽，臺灣體育界正以實力與努力向世界證明自己。