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▲信義企業集團創辦人周俊吉希望本場活動，能協助地方創生團隊建立與企業長期合作夥伴關係。（圖／信義房屋提供）

台灣地方創生基金會自成立以來，以推動台灣地方創生發展為目標，今年緯創資通正式成為基金會平台的資源夥伴，於12月3日共同舉辦「看見台灣新力量 從ESG出發，創造在地的幸福生活」活動。現場邀請超過30家關係企業及供應商等60位企業代表蒞臨與12組地方創生團隊深度交流，緯創資通林憲銘董事長暨策略長也親臨現場與台灣地方創生基金會陳美伶董事長，共同簽下合作備忘錄，一起攜手為台灣地方創生發展努力。台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，基金會自成立以來，以打造資源媒合平台，持續協助提供地方創生團隊所需資源，讓投入地方創生的團隊能夠找到足夠的能量進而永續發展。團隊多半微小，營業額無法跟大企業相比，但他們希望台灣這片土地更好的初心始終不變。美伶姐也期待更多企業加入，一起攜手合作打造台灣零偏鄉，提供下一代更好的安居樂業環境。本場活動台灣地方創生基金會發起人暨信義房屋創辦人周俊吉也親臨現場表達支持，周俊吉先生表示，感謝緯創資通共同主辦本場活動，邀請關係企業及供應商代表與會共襄盛舉，讓地方創生團隊能在現場與企業代表交流，希望本場活動能協助地方創生團隊建立與企業長期合作夥伴關係。本次「看見台灣新力量 從 ESG 出發，創造在地的幸福生活」活動，在上午場特別邀請到英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧進行專題演講，與現場來賓分享企業如何打造DEI職場。下午場則由12組地方創生團隊進行實務案例分享，包括來自台東的粨發粨粽、基隆和平島地質公園、花蓮洄遊吧、雲林創樂子生活學苑、新北臺灣藍鵲茶、台南官田烏金、台北逆風劇團、台東女兒不懂茶、新北旅學堂工作室、彰化田野勤學、南投省府日常散策、雲林向天歌。台灣地方創生基金會成立已經將屆滿三年，地方創生團隊在全台各地也越來越成熟茁壯，期待有更多企業一起加入，攜手前行，讓台灣未來更加美好。