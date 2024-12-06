我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中大里光正三期好宅11月動土，預計117年完工提供600戶居住。（圖／台中市住宅發展工程處提供）

台中市大里區光正三期好宅於11月動土，引發不少民眾討論，認為近年各地政府積極興辦社會住宅(社宅)，社宅租金大概在市價5-8成，恐破壞區域房市行情。信義房屋中三區協理方浩銓則表示，社宅以長期來看，將為區域房市帶來三大利多：一、落實居住正義，助民眾減輕居住負擔，間接協助累積購屋成本；二、社宅多規劃於重劃或新興區域，人口進駐有望加速發展社區機能；三：社宅居住年限為六年，租客之後很有機會選擇在已經熟悉的區域置產。台中市大里區光正三期好宅位於南大里新興發展的光正段，信義房屋大里中興店專案經理張憲庭表示，光正段周邊有生活機能成熟的塗城商圈，整體而言房價基期相對親民，首購族及工業區上班族為主力購買族群，屋齡10年上下的中古社區大樓，3房含車位的標準品，總價在1,200-1,300萬間。張憲庭表示，大里區社宅「光正好宅」目前共興辦到三期，最新的光正三期於本月動土，預計將於2027年完工。大里光正段一到三期好宅，均位於大里區光正段，鄰近仁化工業區，周邊有國中、國小學區，公園及大型賣場等生活設施。機車車程不到10分鐘就有塗城商圈，可滿足小吃、零售等基本生活機能。而張憲庭也分享，因社宅遷入此一區域的民眾，也會詢問周邊房市，未來很可能因為習慣這裡的居住環境，成為在此置產的潛力客戶。張憲庭進一步分析，大里區以一座大里橋為界，分為南北大里。北大里較鄰近南區等台中市區，各項機能與整體發展較完善，房價相對高；而南大里則受限聯外交通等等條件，過去是自成一格的居住聚落，房價基期也較低，近年受惠74號快速道路銜接國道、線129道縮短通往台中市區時間，以及台中軟體園區進駐等等紅利，拉抬南大里整體房市行情。張憲庭說明，近年南大里的物件單價從1字頭，到現在平均單價上看到30萬左右，漲幅空間不算小，新建案則有陸續開出逼近4字頭的單價，購買族群不少是經濟實力佳的軟體園區管理階層。而儘管南大里的房價逐漸趕上北大里，整體房價仍屬親民，張憲庭分析南大里的兩大主力購買族群為首購族或在工業區工作的族群，他舉例，屋齡在10年上下的中古電梯社區，以2-3房的標準品來說，搭配平面坡道車位，總價約在1,200-1,300萬之間，對於多數小資族而言，仍屬可以負擔的範圍，但若是想要購買軟體園區周邊的社區，總價範圍則為提高到1,200-1,700萬之間。張憲庭總結，過去南大里是除了在地人以外，一般人較不考慮置產的區域，但隨著交通發展、軟體園區進駐，工業區及社宅帶來的人口，種種因素激發南大里房市行情急起直追，未來整體發展十分看好。